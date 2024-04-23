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153 обращения с жалобами на присасывания клещей зарегистрировали в Уфе

Более 150 человек в Башкирии стали жертвами опасных насекомых

23 апреля 2024, 10:40
Фото: Изображение Midjourney

153 обращения с жалобами на присасывания клещей зарегистрировали в Уфе

Об этом в ходе оперативного совещания в администрации Уфы сообщила замначальника отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории регионального Управления Роспотребнадзора Ляйсан Усманова.

С начала весны в медучреждения Уфы с жалобами на на присасывание клещей обратились 153 человека, в из числе 68 детей. Отмечается, что чаще всего опасных насекомых уфимцы обнараживют на своем теле после нахождения за городом.

По данным Роспотребнадзора, в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии за учетный период исследовано 543 клеща, снятых с людей. Положительный результат на наличие возбудителя клещевого вирусного энцефалита дали четыре насекомых — 0,7% от общего количества. 373 клещей исследовали на наличие возбудителя клещевого боррелиоза (болезнь Лайма), из них положительный результат показали 11% клещей. Серопрофилактикой (введением иммуноглобулина) охвачено 41% взрослых и 72% детей, которые пожаловались на присасывание насекомых.

Напомним, ранее стало известно, что за неделю в городе было выявлено три случая заболевания ГЛПС. Отмечается, что количество выявленных случаев заболевания остается на уровне показателя прошлой недели. В группе риска жители загородных садовых товариществ и коллективных садов.

#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Клещи#Энцефалитный клещ#Новости Башкирии#Обработка от клещей
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