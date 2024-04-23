Более 150 человек в Башкирии стали жертвами опасных насекомых

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
С начала весны в медучреждения Уфы с жалобами на на присасывание клещей обратились 153 человека, в из числе 68 детей. Отмечается, что чаще всего опасных насекомых уфимцы обнараживют на своем теле после нахождения за городом.
По данным Роспотребнадзора, в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии за учетный период исследовано 543 клеща, снятых с людей. Положительный результат на наличие возбудителя клещевого вирусного энцефалита дали четыре насекомых — 0,7% от общего количества. 373 клещей исследовали на наличие возбудителя клещевого боррелиоза (болезнь Лайма), из них положительный результат показали 11% клещей. Серопрофилактикой (введением иммуноглобулина) охвачено 41% взрослых и 72% детей, которые пожаловались на присасывание насекомых.
Напомним, ранее стало известно, что за неделю в городе было выявлено три случая заболевания ГЛПС. Отмечается, что количество выявленных случаев заболевания остается на уровне показателя прошлой недели. В группе риска жители загородных садовых товариществ и коллективных садов.