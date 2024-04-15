В Башкирии активизируются опасные насекомые

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
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В Башкирии на фоне ранней весны в этом году уже активизировались клещи. Пробуждение насекомых, как правило, приходится на май и июнь, но, как отмечает Управление гражданской защиты, нынешняя ранняя весна значительно приблизила встречу с этими вредоносными насекомыми. Так, Республиканский Центр гигиены и эпидемиологии уже зафиксировал случаи укуса клещей.
— Опасность, которую таит в себе маленький вредитель, заключается в том, что в случае инфицирования вирусом энцефалита он может передать это заболевание человеку. Поэтому, выбираясь на пикник, на дачи и садовые участки, стоит помнить, что именно за пределами мегаполиса встреча с клещом наиболее вероятна, — отмечает пресс-служба ведомства.
Также УГЗ Уфы публикует памятку с рекомендациями: