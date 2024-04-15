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Published Сегодня, 04:47

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В Башкирии активизируются опасные насекомые

В Башкирии активизируются опасные насекомые

15 апреля 2024, 04:47
Фото: Изображение Midjourney
Список рекомендаций о том, как не допустить укусов клещей подготовили в УГЗ Уфы.

В Башкирии на фоне ранней весны в этом году уже активизировались клещи. Пробуждение насекомых, как правило, приходится на май и июнь, но, как отмечает Управление гражданской защиты, нынешняя ранняя весна значительно приблизила встречу с этими вредоносными насекомыми. Так, Республиканский Центр гигиены и эпидемиологии уже зафиксировал случаи укуса клещей.

— Опасность, которую таит в себе маленький вредитель, заключается в том, что в случае инфицирования вирусом энцефалита он может передать это заболевание человеку. Поэтому, выбираясь на пикник, на дачи и садовые участки, стоит помнить, что именно за пределами мегаполиса встреча с клещом наиболее вероятна, — отмечает пресс-служба ведомства.

Также УГЗ Уфы публикует памятку с рекомендациями:

  • избегайте затенённых и влажных мест с густыми порослями. Клещи также могут встречаться на обочинах лесных троп и дорог, в траве и небольших кустарниках;
  • надевайте плотно прилегающую однотонную светлую одежду, застегните ворот и манжеты на рукавах, брюки заправьте в носки или сапоги;
  • голову повяжите платком, наденьте шапочку или капюшон;
  • пользуйтесь специальными средствами химической защиты от клещей (репеллентами);
  • каждые два часа проводите поверхностный осмотр одежды, головы и открытых участков тела, чтобы вовремя заметить и снять насекомое, пока оно не успело присосаться. Обязательно осмотрите себя по возвращении домой;
  • не заносите в помещение сорванные растения, верхнюю одежду, покрывала и подстилки с пикников и другие предметы, на которых могут оказаться переносчики инфекции;
  • проверяйте домашних животных на наличие клещей после прогулки.
В Башкирии начался сезон клещей. Как защититься от опасных насекомых
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