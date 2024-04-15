В Башкирии активизируются опасные насекомые

В Башкирии на фоне ранней весны в этом году уже активизировались клещи. Пробуждение насекомых, как правило, приходится на май и июнь, но, как отмечает Управление гражданской защиты, нынешняя ранняя весна значительно приблизила встречу с этими вредоносными насекомыми. Так, Республиканский Центр гигиены и эпидемиологии уже зафиксировал случаи укуса клещей.