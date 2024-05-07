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Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

В Башкирии с начала весны более 2000 человек пострадали от укусов клещей

Более двух тысяч жителей Башкирии стали жертвами опасных насекомых

7 мая 2024, 11:05
Фото: Изображение Midjourney

В Башкирии с начала весны более 2000 человек пострадали от укусов клещей

Зараженность вирусом клещевого энцефалита по результатам исследования составила 1,2%, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

С начала весны 2024 года с жалобами на присасывания клещей в региональные медучреждения обратились 2159 человек. Из них каждый третий — это ребенок.

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— По результатам исследований клещей зараженность вирусом клещевого энцефалита — 1,2%, возбудителями инфекционного боррелиоза — 17,2%, — отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напоминают о соблюдении мер безопасности при вылазках на природу. Прежде всего, рекомендуется надевать закрытую одежду: вместо шорт лучше отдать предпочтение брюкам, а их заправить в носки. Для отпугивания крововсоущих насекомых можно применять акарицидные и репеллентные средства.

— Каждые 15-20 минут осматривайте себя и своих близких на наличие клещей, — напоминают в Роспотребнадзоре.

Подробнее о том, что делать, если избежать столкновения с клещами не удалось, Mkset рассказывал здесь.

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