Более двух тысяч жителей Башкирии стали жертвами опасных насекомых

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
С начала весны 2024 года с жалобами на присасывания клещей в региональные медучреждения обратились 2159 человек. Из них каждый третий — это ребенок.
— По результатам исследований клещей зараженность вирусом клещевого энцефалита — 1,2%, возбудителями инфекционного боррелиоза — 17,2%, — отметили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве напоминают о соблюдении мер безопасности при вылазках на природу. Прежде всего, рекомендуется надевать закрытую одежду: вместо шорт лучше отдать предпочтение брюкам, а их заправить в носки. Для отпугивания крововсоущих насекомых можно применять акарицидные и репеллентные средства.
— Каждые 15-20 минут осматривайте себя и своих близких на наличие клещей, — напоминают в Роспотребнадзоре.
Подробнее о том, что делать, если избежать столкновения с клещами не удалось, Mkset рассказывал здесь.