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Published Сегодня, 05:15

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Updated Сегодня, 08:22

БПЛА в начале апреля атаковали Елабугу

Нужно ли опасаться беспилотников в Башкирии — НПЗ как мишень?

17 апреля 2024, 05:15
Фото: 1MI
БПЛА в начале апреля атаковали Елабугу
Новости об атаках территориях России поступают практически ежедневно. Иногда целью становятся предприятия нефтегазового комплекса.

В начале апреля атаке подверглась татарстанская Елабуга, от которой до границы с Башкирией всего пара сотен километров.

Премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров отметил, что вопрос атаки БПЛА без внимания оставлять нельзя. Интересом может стать не только НПЗ, но и производство дронов, которое находится на территории Республики. Учитывая поручение Владимира Путина по расширению производство БПЛА, это может стать лакомым кусочком для ВСУ.

Кластер производства беспилотных летательных аппаратов в Башкирии уже насчитывает три предприятия.

— При этом у Башкирии есть эксклюзивное разрешение для использования беспилотников массой более 30 килограммов, — сказал Андрей Назаров.

Военные эксперты, разбирая случай в Елабуге, отмечают, что расстояние в 1,2 тысячи км от границы, который пролетел БПЛА для дрона довольно критично. Но, по всей видимости, технологии позволили его преодолеть. А значит, дополнительные 200 км не станут большой проблемой. Поэтому нельзя считать, что территория Башкирии в безопасности.

Защитить Республику могут только эффективные системы ПВО. Допустим система «Панцирь». Поскольку правительство РФ реагирует на возникающие угрозы оперативно, как можно судить посте случаев «прилета» дронов на Москву и Санкт-Петербург, можно рассчитывать на усиление безопасности региона.

Как вести себя в случае угрозы атаки БПЛАКак вести себя в случае угрозы атаки БПЛА
Как вести себя в случае угрозы атаки БПЛА
Фото: 1MI

Что делать при угрозе атаки дрона

Накануне МЧС Башкортостана опубликовало памятку для населения, в которой объяснило, как действовать в случае угрозу БПЛА.

Если вы находитесь в здании, нужно, как можно быстрее, спуститься в подвал или хотя бы на первые этажи дома. Лифтом пользоваться нельзя!

Если выйти не удается или вы находитесь на верхних этажах, откуда спускаться долго, ни в коем случае не подходить к окнам и отойти в помещение, где окон нет. Например, в ванную комнату.

Если во время атаки вы находитесь на улице — как можно быстрее зайдите в здание. Подойдут подземный переход, паркинг — любое закрытое станами пространство.

Если вы двигались на автомобиле или транспорте, остановитесь, выйдите и незамедлительно найдите укрытие.

Если беспилотник упал, и вы видите его обломки, не трогайте их руками. Отойдите на безопасное расстояние и вызовите специалистов МЧС.

Поддаваться панике не стоит, но знать алгоритм действий в критической ситуации — важно!

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#Инна Мамонтова#Уфа#Башкортостан#Беспилотник#БПЛА#Атака#Дрон#УНПЗ
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