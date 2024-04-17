Нужно ли опасаться беспилотников в Башкирии — НПЗ как мишень?

Военные эксперты, разбирая случай в Елабуге, отмечают, что расстояние в 1,2 тысячи км от границы, который пролетел БПЛА для дрона довольно критично. Но, по всей видимости, технологии позволили его преодолеть. А значит, дополнительные 200 км не станут большой проблемой. Поэтому нельзя считать, что территория Башкирии в безопасности.