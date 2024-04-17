Нужно ли опасаться беспилотников в Башкирии — НПЗ как мишень?

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
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Updated Сегодня, 08:22
В начале апреля атаке подверглась татарстанская Елабуга, от которой до границы с Башкирией всего пара сотен километров.
Премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров отметил, что вопрос атаки БПЛА без внимания оставлять нельзя. Интересом может стать не только НПЗ, но и производство дронов, которое находится на территории Республики. Учитывая поручение Владимира Путина по расширению производство БПЛА, это может стать лакомым кусочком для ВСУ.
Кластер производства беспилотных летательных аппаратов в Башкирии уже насчитывает три предприятия.
— При этом у Башкирии есть эксклюзивное разрешение для использования беспилотников массой более 30 килограммов, — сказал Андрей Назаров.
Военные эксперты, разбирая случай в Елабуге, отмечают, что расстояние в 1,2 тысячи км от границы, который пролетел БПЛА для дрона довольно критично. Но, по всей видимости, технологии позволили его преодолеть. А значит, дополнительные 200 км не станут большой проблемой. Поэтому нельзя считать, что территория Башкирии в безопасности.
Защитить Республику могут только эффективные системы ПВО. Допустим система «Панцирь». Поскольку правительство РФ реагирует на возникающие угрозы оперативно, как можно судить посте случаев «прилета» дронов на Москву и Санкт-Петербург, можно рассчитывать на усиление безопасности региона.
Накануне МЧС Башкортостана опубликовало памятку для населения, в которой объяснило, как действовать в случае угрозу БПЛА.
Если вы находитесь в здании, нужно, как можно быстрее, спуститься в подвал или хотя бы на первые этажи дома. Лифтом пользоваться нельзя!
Если выйти не удается или вы находитесь на верхних этажах, откуда спускаться долго, ни в коем случае не подходить к окнам и отойти в помещение, где окон нет. Например, в ванную комнату.
Если во время атаки вы находитесь на улице — как можно быстрее зайдите в здание. Подойдут подземный переход, паркинг — любое закрытое станами пространство.
Если вы двигались на автомобиле или транспорте, остановитесь, выйдите и незамедлительно найдите укрытие.
Если беспилотник упал, и вы видите его обломки, не трогайте их руками. Отойдите на безопасное расстояние и вызовите специалистов МЧС.
Поддаваться панике не стоит, но знать алгоритм действий в критической ситуации — важно!