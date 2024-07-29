Над Башкирией подняли дроны

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
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Демонстрация «первого башкирского агродрона» состоялась 26 июля в Давлекановском районе республики. Об этом сообщает Минсельхоз Башкортостана.
Проект является совместным брендом предприятий Республики Беларусь и российского региона. Первая линейка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была выпущена на опытном участке, открытом в ходе форума регионов Беларуси и России в 2023 году.
Как утверждают власти Башкирии, испытания БПЛА проводились окола года. Для создания дрона использовались наработки беларуских коллег, однако в Минсельхозе Башкортостана подчёркивают: «[башкортостанский] продукт — уже совсем другой». В сообщении ведомства также говорится, что в регионе планируют производить 100 единиц летательных аппаратов в год.