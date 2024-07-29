Над Башкирией подняли дроны

Как утверждают власти Башкирии, испытания БПЛА проводились окола года. Для создания дрона использовались наработки беларуских коллег, однако в Минсельхозе Башкортостана подчёркивают: «[башкортостанский] продукт — уже совсем другой». В сообщении ведомства также говорится, что в регионе планируют производить 100 единиц летательных аппаратов в год.