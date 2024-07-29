mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:53

Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 04:56

Updated Сегодня, 04:56

Над Башкирией подняли дроны

Над Башкирией подняли дроны

29 июля 2024, 04:53
Фото: Минсельхоз РБ
Невиданный ранее беспилотник засекли над Давлеканово — что это было.

Демонстрация «первого башкирского агродрона» состоялась 26 июля в Давлекановском районе республики. Об этом сообщает Минсельхоз Башкортостана.

Проект является совместным брендом предприятий Республики Беларусь и российского региона. Первая линейка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была выпущена на опытном участке, открытом в ходе форума регионов Беларуси и России в 2023 году.

Как утверждают власти Башкирии, испытания БПЛА проводились окола года. Для создания дрона использовались наработки беларуских коллег, однако в Минсельхозе Башкортостана подчёркивают: «[башкортостанский] продукт — уже совсем другой». В сообщении ведомства также говорится, что в регионе планируют производить 100 единиц летательных аппаратов в год.

Зачем школы Башкирии запасаются беспилотниками
Узнать подробнее
Читайте также:
Хабиров сходил на базарНад Уфой летал беспилотникОсел-пастух гоняет овец в Башкирии
#Общество#Технологии#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Сельское хозяйство#Беспилотник#Дрон#Развитие
Подпишитесь
Апокалипсис в Башкирии сняли на видео
Вчера, 18:27
В Уфе упало дерево — погибла женщина
Вчера, 18:17
Башкирия тонет под кальян
Вчера, 18:08
180 человек в течение 13 часов не могли вылететь из Уфы
Вчера, 13:10
Уфимка решила схитрить на экзаменах, но её переиграли мошенники
Вчера, 11:59
Паводок добрался до детских лагерей в Башкирии
Вчера, 12:59