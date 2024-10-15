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Безопасность на дорогах

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Октябрь
Видео. Уфимец влетел в бетон и погиб
15 октября, 06:34
Карта дорожных камер появилась в Уфе
4 октября, 10:55
Сентябрь
Видео. В Башкирии нетрезвый водитель «взял в прицеп» малыша
23 сентября, 05:33
Пьяный водитель устроил жуткую аварию в Башкирии
15 сентября, 04:37
Автобусы устроили гонки на выживание за остановку в Уфе
5 сентября, 14:13
Август
В Уфе провалилась дорога
23 августа, 16:55
Ездить по Башкирии — не самоубийство
19 августа, 07:35
Июль
Глава ГАИ Башкирии рассказал, какие нововведения ждать автомобилистам в 2024 году
Руководитель ведомства перечислили меры для улучшения ситуации на дорогах республики.
16 июля, 04:35
Водитель грузовика скончался от удара тока в Башкирии
10 июля, 10:44

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