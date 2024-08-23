В Уфе провалилась дорога

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 17:35
Updated Сегодня, 17:35
Инцидент случился перед спуском в сторону Павловского водохранилища, и сейчас участок дороги огорожен для обеспечения безопасности.
На данный момент движение по этому участку организовано реверсивно, что позволяет поддерживать транспортный поток, однако требует повышенной осторожности от водителей. Администрация Кировского района Уфы настоятельно призывает всех участников движения быть внимательными и соблюдать скоростной режим.
— Особое внимание следует уделить дистанции между автомобилями — в условиях ограниченной видимости и измененного профиля дороги это может сыграть решающую роль в предотвращении аварийных ситуаций, — сообщают в ведомстве.