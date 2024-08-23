В Уфе провалилась дорога

На данный момент движение по этому участку организовано реверсивно, что позволяет поддерживать транспортный поток, однако требует повышенной осторожности от водителей. Администрация Кировского района Уфы настоятельно призывает всех участников движения быть внимательными и соблюдать скоростной режим.