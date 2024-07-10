Водитель грузовика скончался от удара тока в Башкирии

Сообщается, что мужчина на своем грузовике доставлял асфальтобетонную смесь к месту, где на тот момент проводились работы по укладке асфальта. Вскоре водитель покинул объект, при этом отмечается, что по неизвестной причине он не опустил кузов. На это обратил внимание другой водитель, поспешивший сообщить об этом коллеге. К несчастью, тогда машина с поднятым кузовом уже успела доехать до ЛЭП.