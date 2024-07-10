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Updated Сегодня, 11:14

Водитель грузовика скончался от удара тока в Башкирии

Водитель грузовика скончался от удара тока в Башкирии

10 июля 2024, 10:44
Фото: Изображение Midjourney
Во время движения автомобиль под управлением мужчины зацепился за линии электропередач, сообщает пресс-служба региональной Гострудинспекции.

В Башкирии в результате несчастного случая при выполнении рабочих обязанностей скончался водитель грузового автомобиля. По информации ведомства, жизнь 33-летнего мужчины оборвалась весной 2024 года на участки автодороги Шакша-Базилевка, когда его ударило разрядом тока.

Сообщается, что мужчина на своем грузовике доставлял асфальтобетонную смесь к месту, где на тот момент проводились работы по укладке асфальта. Вскоре водитель покинул объект, при этом отмечается, что по неизвестной причине он не опустил кузов. На это обратил внимание другой водитель, поспешивший сообщить об этом коллеге. К несчастью, тогда машина с поднятым кузовом уже успела доехать до ЛЭП.

Несмотря на сигналы, подаваемые другим водителем, грузовик остановился лишь после того, как провода были оборваны. Водитель быстро выбежал из салона, чтобы потушить огонь, но, к сожалению, вскоре упал на землю от удар током. Спасти его жизнь не удалось.

Как установили органы государственного надзора, причиной его гибели послужило нарушение требований безопасности. В частности, речь идет о запрете на движения автомобилей с поднятым кузовом.

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