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Posted 15 октября, 06:34

Published 15 октября, 06:34

Modified 15 октября, 11:19

Updated 15 октября, 11:19

Уфимец влетел в бетон и погиб

Уфимец влетел в бетон и погиб

15 октября 2024, 06:34
Фото: Госавтоинспекция РБ
В Кушнаренковском районе произошло ДТП, которое унесло жизни двух человек, сообщает во вторник, 15 октября, Гостававтоинспекция Башкирии.

На 29 километре автодороги Р240 «Восток» произошла страшная авария. За рулем автомобиля «Киа Рио» находился 37-летний житель Уфимского района, который не справился с управлением и врезался в бетонный отбойник. Удар был настолько сильным, что передняя часть машины стала полностью смята.

К сожалению, водитель скончался до приезда скорой помощи, оставив своих пассажиров — двух мужчин, 37 и 33 лет — в критическом состоянии. Оба были оперативно доставлены в больницу, но один из них позже умер в реанимации.

— Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины и обстоятельства трагедии. Назначены экспертизы, которые помогут понять, что именно стало причиной этого происшествия, — сообщает ГАИ Башкирии.

Видео: Госавтоинспекция РБ.

Как ранее сообщал Mkset, в Чишминском районе водитель сбил пенсионера, перебегавшего дорогу.

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