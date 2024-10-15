Уфимец влетел в бетон и погиб

Posted 15 октября, 06:34
Published 15 октября, 06:34
Modified 15 октября, 11:19
Updated 15 октября, 11:19
На 29 километре автодороги Р240 «Восток» произошла страшная авария. За рулем автомобиля «Киа Рио» находился 37-летний житель Уфимского района, который не справился с управлением и врезался в бетонный отбойник. Удар был настолько сильным, что передняя часть машины стала полностью смята.
К сожалению, водитель скончался до приезда скорой помощи, оставив своих пассажиров — двух мужчин, 37 и 33 лет — в критическом состоянии. Оба были оперативно доставлены в больницу, но один из них позже умер в реанимации.
— Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины и обстоятельства трагедии. Назначены экспертизы, которые помогут понять, что именно стало причиной этого происшествия, — сообщает ГАИ Башкирии.