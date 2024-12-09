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Белокатайский район

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Декабрь
Сибирские морозы ударили по Башкирии
9 декабря, 05:44
Ноябрь
Опытный чиновник и счастливый отец занял кресло мэра в Башкирии
7 ноября, 10:54
Октябрь
Заведующая превратила детсад в криминальный бизнес
25 октября, 09:08
Группу нелегалов нашли в Башкирии
6 октября, 07:40
Сентябрь
Кровавые выходные на дорогах Башкирии
29 сентября, 11:48
Новая точка «вечной мерзлоты» обнаружена в Башкирии
25 сентября, 04:07
Смертельная зараза покинула Башкирию
9 сентября, 15:16
Июль
В Башкирии бьют тревогу из-за зомбированных животных
8 июля, 12:22
Апрель
Два жителя Башкирии из разных районов погибли на СВО
3 апреля, 07:48
Январь
У вас праздники, а у нас нет воды. Жители Башкирии остались без воды на новый год
К аварии привели ремонтные работы.
7 января, 04:51

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