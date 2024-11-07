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Posted 7 ноября, 10:54

Published 7 ноября, 10:54

Modified 7 ноября, 10:59

Updated 7 ноября, 10:59

Альберт Муталов стал мэром Стерлитамака

Опытный чиновник и счастливый отец занял кресло мэра в Башкирии

7 ноября 2024, 10:54
Фото: vk.com/wall-180700711_628334.

Альберт Муталов стал мэром Стерлитамака

Мужчина последние десять лет трудился чиновником и в четверг, 7 ноября, по решению городских депутатов занял главное кресло в администрации.

Салават теперь будет возглавлять 45-летний опытный чиновник Альберт Муталов. Назначение Муталова провели по итогам голосования городских парламентариев. Среди претендентов на должность мэра Салавата были бизнесмен и коллега победителя: Владимир Маков, директор МУП «Общепит», и Семен Евграфов, управляющий делами мэрии. Муталов сменил Артура Рундау, который руководил городом всего лишь месяц. С мая 2020 года до октября 2024 года Салаватом управлял Игорь Миронов, который внезапно подал в отставку в октябре.

Альберт Муталов родился в 1979 году в Салавате и с 2014 года занимал различные роли в городской администрации. По образованию — юрист. Карьеру госслужащего начал в 2003 году. Таким образом, его стаж на госслужбе в разных должностях превышает 20 лет. Специализировался на земельных вопросах. Известно, что мужчина неоднократно участвовал в конкурсе «Лидеры России». Женат, многодетный отец: в его семье трое детей.

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Ранее стало известно, что кресло главы Белокатайского района Башкирии заняла учительница башкирского языка Лилия Мулланурова.

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