Опытный чиновник и счастливый отец занял кресло мэра в Башкирии

Posted 7 ноября, 10:54
Published 7 ноября, 10:54
Modified 7 ноября, 10:59
Updated 7 ноября, 10:59
Салават теперь будет возглавлять 45-летний опытный чиновник Альберт Муталов. Назначение Муталова провели по итогам голосования городских парламентариев. Среди претендентов на должность мэра Салавата были бизнесмен и коллега победителя: Владимир Маков, директор МУП «Общепит», и Семен Евграфов, управляющий делами мэрии. Муталов сменил Артура Рундау, который руководил городом всего лишь месяц. С мая 2020 года до октября 2024 года Салаватом управлял Игорь Миронов, который внезапно подал в отставку в октябре.
Альберт Муталов родился в 1979 году в Салавате и с 2014 года занимал различные роли в городской администрации. По образованию — юрист. Карьеру госслужащего начал в 2003 году. Таким образом, его стаж на госслужбе в разных должностях превышает 20 лет. Специализировался на земельных вопросах. Известно, что мужчина неоднократно участвовал в конкурсе «Лидеры России». Женат, многодетный отец: в его семье трое детей.
Ранее стало известно, что кресло главы Белокатайского района Башкирии заняла учительница башкирского языка Лилия Мулланурова.