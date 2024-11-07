Опытный чиновник и счастливый отец занял кресло мэра в Башкирии

Альберт Муталов родился в 1979 году в Салавате и с 2014 года занимал различные роли в городской администрации. По образованию — юрист. Карьеру госслужащего начал в 2003 году. Таким образом, его стаж на госслужбе в разных должностях превышает 20 лет. Специализировался на земельных вопросах. Известно, что мужчина неоднократно участвовал в конкурсе «Лидеры России». Женат, многодетный отец: в его семье трое детей.