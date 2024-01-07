У вас праздники, а у нас нет воды. Жители Башкирии остались без воды на новый год

В беседе с нами жительница Хайбаково рассказала, что авария коснулась около 30 дворов. Собеседница посетовала на то, что на выходные многие приехали в гости. В этой ситуации отсутствие водоснабжения вызывает неудобства. Хозяйственные сложности вызывает и то, что невозможно напоить домашних животных.