У вас праздники, а у нас нет воды. Жители Башкирии остались без воды на новый год

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В Белокатайском районе из-за аварии деревня осталась без воды.
К главе Башкирии Радию Хабирову обратилась жительница деревни Хайбатово. Она рассказала, что перед новым годом местное ЖЭУ затеяло ремонтные работы на водокачке, из-за чего на водопроводе случился прорыв. 31 декабря снабжение запустили, но по трубам пошла «жёлтая вода», сообщает Гульназ В.
Администрация Белокатайского района подтвердила факт прорыва водопровода из-за ремонта. 2 января чиновники занимались подготовительной работой к устранению аварии — поиском экскаваторщика и закупкой запчастей. Но к 5 января люди оставались без воды.
В беседе с нами жительница Хайбаково рассказала, что авария коснулась около 30 дворов. Собеседница посетовала на то, что на выходные многие приехали в гости. В этой ситуации отсутствие водоснабжения вызывает неудобства. Хозяйственные сложности вызывает и то, что невозможно напоить домашних животных.
5 января местные власти заявили о начале ремонта. До этого приступить к работам не получалось якобы из-за сложных погодных условий и отсутствия экскаватора — необходимая техника была задействована на уборке дорог.
За обслуживание водопровода в Белокатайском районе отвечает ООО «Полигон». В телефонном разговоре с корреспондентом mkset.ru руководство компании заявило, что 6 января ремонтные работы были завершены, о чём доложено главе районной администрации. Водоснабжение возобновлено.
В декабре 2023 года Белокатайский район стал «самым холодным» местом в Башкирии — там был побит рекорд самой низкой температуры. А коммунальные аварии на северо-востоке Башкирии случаются этой зимой не в первый раз — в начале прошлого месяца из-за школьной котельной погиб рабочий.