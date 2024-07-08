В Башкирии бьют тревогу из-за зомбированных животных

В настоящий момент заражённых опасным вирусом животных уже умертвили, дабы облегчить их страдания и исключить возможность инфицирования других. Специалисты также выясняют, могли ли заразиться другие животные. На территорию домохозяйства запретили входить всем, кроме сотрудников Госветслужбы. В самой деревне запретили проводить ярмарки и перемещать животных. Всех собак, кошек и других восприимчивых животных в селе в срочном порядке вакцинируют от смертельного вируса.