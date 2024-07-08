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Published Сегодня, 12:22

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Updated Сегодня, 12:26

В Башкирии бьют тревогу из-за зомбированных животных

В Башкирии бьют тревогу из-за зомбированных животных

8 июля 2024, 12:22
Фото: 1MI
В одном из районов срочно объявили карантин, чтобы не дать смертельной заразе вырваться из очага, гласит документ за подписью главы региона.

К ликвидации очага бешенства приступили в деревне Сололки Белокатайского района. Случай опасной болезни был выявлен в хозяйстве сельчанки, разводящей животных.

Отправившись покормить домашний скот, женщина стала свидетелем по-настоящему жуткой картины, которая повергла её в ужас: одно из животных, перепачканное в слюнях и грязи, слонялось по участку, громя всё подряд и ударяясь головой об стены.

Перепуганная женщина позвонила в экстренные службы. Сельчанка рассказала, что поведение животного буквально напоминало зомби.

В настоящий момент заражённых опасным вирусом животных уже умертвили, дабы облегчить их страдания и исключить возможность инфицирования других. Специалисты также выясняют, могли ли заразиться другие животные. На территорию домохозяйства запретили входить всем, кроме сотрудников Госветслужбы. В самой деревне запретили проводить ярмарки и перемещать животных. Всех собак, кошек и других восприимчивых животных в селе в срочном порядке вакцинируют от смертельного вируса.

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#Общество#Башкортостан#Новости Башкирии#Сельское хозяйство#Карантин#Вирус#Болезнь#Животные#Фермеры#Белокатайский район#Бешенство
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