В Башкирии бьют тревогу из-за зомбированных животных

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
К ликвидации очага бешенства приступили в деревне Сололки Белокатайского района. Случай опасной болезни был выявлен в хозяйстве сельчанки, разводящей животных.
Отправившись покормить домашний скот, женщина стала свидетелем по-настоящему жуткой картины, которая повергла её в ужас: одно из животных, перепачканное в слюнях и грязи, слонялось по участку, громя всё подряд и ударяясь головой об стены.
Перепуганная женщина позвонила в экстренные службы. Сельчанка рассказала, что поведение животного буквально напоминало зомби.
В настоящий момент заражённых опасным вирусом животных уже умертвили, дабы облегчить их страдания и исключить возможность инфицирования других. Специалисты также выясняют, могли ли заразиться другие животные. На территорию домохозяйства запретили входить всем, кроме сотрудников Госветслужбы. В самой деревне запретили проводить ярмарки и перемещать животных. Всех собак, кошек и других восприимчивых животных в селе в срочном порядке вакцинируют от смертельного вируса.