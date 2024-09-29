Кровавые выходные на дорогах Башкирии

Так, в субботу, 28 сентября, на Бирском тракте в Уфе машина «Яндекс.Такси» вылетела под самосвал. В результате аварии на месте ДТП погиб пассажир такси. Мужчине было 34 года. Водитель автомобиля был экстренно госпитализирован, но врачам не удалось спасти жизнь 39-летнего таксиста.