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Posted 29 сентября, 11:48

Published 29 сентября, 11:48

Modified 29 сентября, 11:50

Updated 29 сентября, 11:50

Таксист погиб в ДТП в Уфе

Кровавые выходные на дорогах Башкирии

29 сентября 2024, 11:48
Фото: ГАИ РБ

Таксист погиб в ДТП в Уфе

Сюжет
Башкирия
ГАИ Уфы и Башкирии представили сводку трагических финалов дорожных аварий в регионе в последние выходные сентября.

Последние дни сентября выдались в Башкирии крайне трагическими. На дорогах Уфы и Башкортостана в субботу и воскресенье, 28 и 29 сентября, произошла серия аварий с летальными исходами.

Так, в субботу, 28 сентября, на Бирском тракте в Уфе машина «Яндекс.Такси» вылетела под самосвал. В результате аварии на месте ДТП погиб пассажир такси. Мужчине было 34 года. Водитель автомобиля был экстренно госпитализирован, но врачам не удалось спасти жизнь 39-летнего таксиста.

Вечером в субботу на трассе «Тастуба-Метели-Красноуфимск» погиб 17-летний водитель «Лады Гранты». Он умер на операционном столе в больнице.

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Поздно вечером 28 сентября в Янаульском районе столкнулись два легковых автомобиля — выживших нет.

В Белокатайском районе 60-летний житель Свердловской области не справился с управлением «Ниссан Террано» и улетел в кювет. Водитель погиб на месте ДТП.

Рано утром в воскресенье, 29 сентября, на трассе «Кропачево — Месягутово — Ачит» 20-летний водитель «ВАЗа» врезался в припаркованный автомобиль. Его 36-летний водитель скончался на месте аварии.

По данным на 16:30 воскресенья, 29 сентября, известно о следующих авариях с погибшими. Так, рано утром неподалеку от села Малояз в Салаватском районе погиб 36-летний водитель «ВАЗ-2110».

Фото: ГАИ РБ
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