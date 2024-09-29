Кровавые выходные на дорогах Башкирии

Posted 29 сентября, 11:48
Published 29 сентября, 11:48
Modified 29 сентября, 11:50
Updated 29 сентября, 11:50
Последние дни сентября выдались в Башкирии крайне трагическими. На дорогах Уфы и Башкортостана в субботу и воскресенье, 28 и 29 сентября, произошла серия аварий с летальными исходами.
Так, в субботу, 28 сентября, на Бирском тракте в Уфе машина «Яндекс.Такси» вылетела под самосвал. В результате аварии на месте ДТП погиб пассажир такси. Мужчине было 34 года. Водитель автомобиля был экстренно госпитализирован, но врачам не удалось спасти жизнь 39-летнего таксиста.
Вечером в субботу на трассе «Тастуба-Метели-Красноуфимск» погиб 17-летний водитель «Лады Гранты». Он умер на операционном столе в больнице.
Поздно вечером 28 сентября в Янаульском районе столкнулись два легковых автомобиля — выживших нет.
В Белокатайском районе 60-летний житель Свердловской области не справился с управлением «Ниссан Террано» и улетел в кювет. Водитель погиб на месте ДТП.
Рано утром в воскресенье, 29 сентября, на трассе «Кропачево — Месягутово — Ачит» 20-летний водитель «ВАЗа» врезался в припаркованный автомобиль. Его 36-летний водитель скончался на месте аварии.
По данным на 16:30 воскресенья, 29 сентября, известно о следующих авариях с погибшими. Так, рано утром неподалеку от села Малояз в Салаватском районе погиб 36-летний водитель «ВАЗ-2110».
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