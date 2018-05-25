Водители Башкирии в разы больше стали выписывать электронный полис ОСАГО

Вполне возможно, что очереди знойным летом в душном непроветриваемом помещении страховой компании за полисом ОСАГО скоро канут в заслуженную лету. Как никак 21-й век на дворе: люди все чаще оформляют электронный полис – e-ОСАГО.

За прошедшие первые 4 месяца этого года электронных полисов оформлено в количестве 93,7 тысячи штук, это в 5 раз больше, чем годом ранее, когда обязательная продажа электронных полисов страховщиками только была введена.

Для простого автолюбителя помимо удобства очень важным является то, что, оформляя е-ОСАГО, он избежит уже набившего оскомину навязывания страховщиком дополнительных страховок.

- Возможность оформить полис ОСАГО электронно также решает проблему труднодоступности для тех, кто живет в отдаленных населенных пунктах, где нет офисов страховых компаний, – говорит управляющий Отделением-Национальным банком по Башкирии Банка России Марат Кашапов.

Для страховых компаний продажа е-ОСАГО стала обязательной с 1 января 2018 года. При этом страховщики обязаны обеспечить непрерывную и бесперебойную работу своих сайтов. Так что, многих знакомых автомобилистам отговорок «у нас кончились бланки, новых не завезли», в общем-то, быть уже не должно.