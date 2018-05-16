Эксперт: либерализация тарифов ОСАГО снизит убыточность страховщиков

По мнению президента организации Игоря Юргенса, сегодня вводится около 50 вместо привычных 5 коэффициентов, благодаря которым договор обязательного страхования автогражданской ответственности станет свободным, то есть, в зависимости от ряда показателей автолюбитель будет получать либо повышение, либо понижение, сообщает rns.online . В частности, снижение тарифа возможно для более опытных водителей.

Предполагается, что введут новые коэффициенты уже летом, в РСА уверены, что это значительно снизит убыточность специализированных страховых компаний. Все тарифы будут зависеть от региона, мощности автомобиля, возраста и опыта владельца транспортного средства. Бонусом будет снижение тарифов за езду без аварий, а вот за совершение ДТП по вине автовладельца тариф коэффициент могут повысить.