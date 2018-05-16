Эксперт: либерализация тарифов ОСАГО снизит убыточность страховщиков
Расширение тарифного коридора ОСАГО на 20 % вверх должно снизить убыточность страховых компаний. В этом убежден Российский союз автостраховщиков.
По мнению президента организации Игоря Юргенса, сегодня вводится около 50 вместо привычных 5 коэффициентов, благодаря которым договор обязательного страхования автогражданской ответственности станет свободным, то есть, в зависимости от ряда показателей автолюбитель будет получать либо повышение, либо понижение, сообщает rns.online. В частности, снижение тарифа возможно для более опытных водителей.
Сейчас средняя стоимость полиса ОСАГО составляет около шести тысяч рублей, заместитель председатель Центробанка Игорь Чистюхин анонсировал повышение его стоимости.
Предполагается, что введут новые коэффициенты уже летом, в РСА уверены, что это значительно снизит убыточность специализированных страховых компаний. Все тарифы будут зависеть от региона, мощности автомобиля, возраста и опыта владельца транспортного средства. Бонусом будет снижение тарифов за езду без аварий, а вот за совершение ДТП по вине автовладельца тариф коэффициент могут повысить.