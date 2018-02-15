В Уфа полиция задержала афериста, торговавшего поддельными полисами ОСАГО

Как сообщает пресс-служба МВД России, по предварительным данным, ущерб в виде упущенной выгоды достигает восьми миллионов рублей.

- В ходе следственных действий в автомашине и в квартире задержанного обнаружены документы, подтверждающие его противоправную деятельность. Изъято более 3500 бланков полисов ОСАГО, квитанции об оплате страховых премий, печати и штампы, различных крупных страховых организаций, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.