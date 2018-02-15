В Уфа полиция задержала афериста, торговавшего поддельными полисами ОСАГО
Полиция задержала 30-летнего уфимца, подозреваемого в торговле и изготовлении поддельных полисов ОСАГО,
Как сообщает пресс-служба МВД России, по предварительным данным, ущерб в виде упущенной выгоды достигает восьми миллионов рублей.
- В ходе следственных действий в автомашине и в квартире задержанного обнаружены документы, подтверждающие его противоправную деятельность. Изъято более 3500 бланков полисов ОСАГО, квитанции об оплате страховых премий, печати и штампы, различных крупных страховых организаций, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 327 Уголовного кодекса РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков).
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