В Башкирии прикрыли сайты, продававшие поддельные полисы ОСАГО
Сегодня, 09:55ОбществоТатьяна Майорова
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Прокуратура передала все материалы на исполнение в Роскомнадзор.
В Альшеевском районе Башкирии прокуратура отчиталась об обнаружении шести сайтов, которые рекламировали продажу поддельных полисов ОСАГО. Об этом сообщается на сайте регионального надзорного ведомства.
Как следует из материалов проверки, районный прокурор оформил материалы о закрытии шести сайтов с нарушениями и, как полагается по закону, через суд выдвинул требования об их блокировке.
Материалы переданы на исполнение в Роскомнадзор.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей