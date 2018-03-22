В Башкирии прикрыли сайты, продававшие поддельные полисы ОСАГО

В Альшеевском районе Башкирии прокуратура отчиталась об обнаружении шести сайтов, которые рекламировали продажу поддельных полисов ОСАГО. Об этом сообщается на сайте регионального надзорного ведомства.

Как следует из материалов проверки, районный прокурор оформил материалы о закрытии шести сайтов с нарушениями и, как полагается по закону, через суд выдвинул требования об их блокировке.