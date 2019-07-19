ВКонтакте готовит к запуску приложение для знакомств Lovina

Основой механики нового продукта станут видеозвонки и видеоистории. Пользователи смогут узнать друг друга по-настоящему и убедиться в выборе, чего нельзя сделать только в переписке.

Искать пару в новом дейтинг-приложении можно без регистрации в соцсети. Пользователю нужно заполнить анкету или создать её автоматически при авторизации через VK. На основе этой информации алгоритмы предложат наиболее подходящих собеседников. Начать знакомство можно будет с помощью:

просмотра анкет, где в случае взаимной симпатии создаётся чат. Если за 48 часов собеседники не решатся на видеоисторию или видеозвонок, диалог исчезнет;

карусели видеозвонков — пользователи могут переходить от одного звонка к другому и выбирать, с кем хотели бы продолжить общение.

В приложении не будет рекламы — только живые эмоции и новые знакомства. Однако, как и в других дейтинг-сервисах, в Lovina предусмотрены дополнительные платные возможности. При этом тарифы будут самыми выгодными на рынке.

Уже сейчас пользователи могут зарегистрироваться в приложении с помощью чат-бота, а также оформить предзаказ в App Store или Google Play. За регистрацию они бесплатно получат премиум-аккаунт на месяц, который начнёт действовать в день официального запуска Lovina.

Чтобы зарегистрироваться, нужно написать чат-боту в официальном сообществе Lovina ВКонтакте: vk.com/lovina. Оформить предзаказ приложения можно:

в App Store: vk.cc/lovinaiOS

vk.cc/lovinaiOS в Google Play: vk.cc/lovinaAndroid

Посетители VK Fest, который пройдёт в Петербурге 20 и 21 июля, также одними из первых смогут сделать предзаказ. QR-коды, ведущие в App Store и Google Play, будут размещены в разных зонах фестиваля.

Владимир Махов, руководитель проекта Lovina:

«Мы верим в любовь с первого взгляда. Но снимками не передать эмоции и чувства, возникающие во время личного общения. Зато это легко сделать с помощью видео — именно оно позволяет ощутить химию, которая возникает при взаимной симпатии. Такое „живое“ общение, которого так не хватает в цифровую эпоху, легло в основу нашего приложения».