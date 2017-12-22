ВКонтакте запустила редактор статей для авторов публикаций в соцсети

Редактор статей, поддержка формата AMP и прочие новые инструменты должны помочь авторам при оформлении объемных текстов перед публикацией.

В соцсети ВКонтакте началось закрытое тестирование нового редактора статей. Как пояснили администраторы соцсети в своих комментариях, новый редактор поможет пользователям и сообществам создавать полноценные лонгриды и при этом использовать форматирование текстов и мультимедийные вложения.

Теперь есть твердая гарантия, что такие статьи будут корректно отображаться на всех платформах и мгновенно открываться с мобильных устройств. Для чтения текстов в темноте доступен еще и «Ночной режим». Важное значение имеет еще и тот факт, что авторы статей получат подробную аналитику о виртуальной жизни их материалов, включая количество просмотров и процент прочтения.

- Пользователи смогут красиво рассказывать о важных моментах из жизни в одной публикации: праздники, путешествия, памятные даты. Чтобы делиться знаниями, авторам не нужно использовать другие платформы: статью можно сверстать прямо ВКонтакте, тем самым увеличив вовлечение аудитории, - пояснил директор по медийной экосистеме ВКонтакте Сергей Паранько.

Одними из первых возможность создавать материалы в новом формате уже получили авторы, у которых была отметка «огонек» от алгоритма «Прометей». А уже в январе редактор станет доступен всем пользователям и сообществам ВКонтакте.

В новой версии ВКонтакте для iOS и Android появилась поддержка AcceleratedMobilePages (AMP) — мобильного стандарта, который позволяет быстро загружать внешние статьи. Теперь страницы всех сайтов, которые настроили AMP, открываются прямо внутри приложения ВКонтакте в удобной вёрстке.

Кстати, такие публикации отмечаются значком с молнией. Известно также, что стандарт AMP будет поддерживать записи ВКонтакте, встроенные на внешние сайты с помощью виджетов.

- Мы продолжаем развивать экосистему для медиа ВКонтакте: за счёт органичного отображения в лентематериалы получат более высокие охваты и вовлечённость аудитории. Кроме того, издатели могут размещать внутри адаптированных страниц рекламные блоки, получая все 100% от дохода, - уточнил Сергей Паранько.

Напомним, что впервые о новых инструментах для издателей представители ВКонтакте рассказали на VK MediaDay 26 сентября текущего года. В этот день в мобильных приложениях социальной сети появился раздел с рекомендациями и запустилась программа поддержки талантов. Алгоритм «Прометей» отмечает знаком «огонька» интересных авторов и в течение 7 дней их записи чаще показываются целевой аудитории.

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