Теперь Вконтакте можно удалять свои сообщения в диалогах

Раньше удаленные сообщения не отображались только у их автора.

С 14 декабря в социальной сети Вконтакте появилась возможность удалять свои сообщения из диалогов и бесед для всех собеседников. Раньше свои удаленные сообщения не видел только автор, в то время как для остальных собеседников сообщение оставалось в диалоге.