Теперь Вконтакте можно удалять свои сообщения в диалогах

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Раньше удаленные сообщения не отображались только у их автора.
С 14 декабря в социальной сети Вконтакте появилась возможность удалять свои сообщения из диалогов и бесед для всех собеседников. Раньше свои удаленные сообщения не видел только автор, в то время как для остальных собеседников сообщение оставалось в диалоге.
Теперь при удалении нужно выбрать сообщение, нажать на иконку с корзинкой и выбрать пункт «Удалить для всех». Стереть свои сообщения можно в течение суток.
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