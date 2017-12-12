В Вконтакте появилась возможность отвечать историей на историю

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У пользователей появилась возможность не только разделить эмоции с друзьями или задать вопросы кумирам, но и устроить флешмоб из любого события.
Вконтакте запустили возможность публично отвечать на истории собственными историями в новой версии для Android и iOS.
Нововведение поможет отследить, на какую историю отреагировал пользователь. В оригинале отображается список публичных ответов, но автор может скрыть любой ответ и ограничить настройки приватности.
Вся функциональность историй доступна в ответах – можно примерять маски, фотографироваться и записывать видео, добавлять текст, стикеры или граффити.
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