В Вконтакте появилась возможность отвечать историей на историю

У пользователей появилась возможность не только разделить эмоции с друзьями или задать вопросы кумирам, но и устроить флешмоб из любого события.

Вконтакте запустили возможность публично отвечать на истории собственными историями в новой версии для Android и iOS.

Нововведение поможет отследить, на какую историю отреагировал пользователь. В оригинале отображается список публичных ответов, но автор может скрыть любой ответ и ограничить настройки приватности.