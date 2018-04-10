Вконтакте запустили подсказку стикеров к записям друзей и сообществ
Сегодня, 10:48ТехнологииРустэм Башкирцев
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Теперь на основе нейросетей пользователям будут предлагаться определенные стикеры.
В Вконтакте появились подсказки стикеров на основе нейросетей.
Если поставить «нравится» к записи друг или сообщества, что тут же появляется предложение оставить стикер в комментариях. Нейросеть учитывает содержание записи и предыдущий опыт пользователя.
Система внедрялась в Бразилии, жители которой пользуясь социальной сетью Вконтакте с удовольствием оставляли стикеры к записям.
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