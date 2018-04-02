Вконтакте, Баста и фонд «Выход» поддержат людей с аутизмом

2 апреля, во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, в Вконтакте пройдет несколько масштабных специальных проектов.

В сообществе autism.help запустился тест «Всегда ли я поступаю как человек, когда встречаюсь с людьми, не похожими на меня?». Одним из первых в акции поучаствовал посол фонда «Выход» Баста. Он же подарит специальный благотворительный подарок Вконтакте – синего мишку, всем, кто пройдет тест и поделится результатом.