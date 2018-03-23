Вконтакте запустила официальный магазин одежды и сувениров

vk.com.shop предлагает покупателям толстовки, свитшоты, футболки, пледы и мягкие игрушки. Главное украшение этих товаров – собака Спотти. Создатели обещают, что ассортимент расширится и в магазине уже скоро появятся значки, стикеры и другие сувениры.

Круглосуточный магазин функционирует как приложение. Покупку можно оплатить как с банковской картой, так и наличными - при получении. Доступна доставка по всей стране.

- Раньше вещи с нашей символикой можно было получить в подарок, но теперь любой желающий сможет пополнить гардероб коллекцией от ВКонтакте. Все предметы сделаны со вкусом и любовью к деталям: используются только качественные материалы, а на каждой вещи есть ярлычок с логотипом VK, - рассказывает директор магазина Александр Круглов.