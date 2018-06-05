В Одноклассниках появились виртуальные маски для видеозвонков

Новая технология на базе нейросетей распознает лицо пользователя по ключевым точкам, автоматически накладывает выбранную 3D-маску и повторяет движения пользователя во время звонка. Теперь пользователи ОК смогут передать радость, грусть и другие эмоции прямо во время видеочата, выбрав одну из виртуальных масок.