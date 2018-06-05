В Одноклассниках появились виртуальные маски для видеозвонков
Сегодня, 14:35ТехнологииРустэм Башкирцев
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В видеозвонках запустили эффекты дополненной реальности в виде 3D масок и спецэффектов.
Новая технология на базе нейросетей распознает лицо пользователя по ключевым точкам, автоматически накладывает выбранную 3D-маску и повторяет движения пользователя во время звонка. Теперь пользователи ОК смогут передать радость, грусть и другие эмоции прямо во время видеочата, выбрав одну из виртуальных масок.
Маски станут доступны для всех пользователей уже на этой неделе в видеочатах в мобильном приложении ОК на платформах iOS и Android.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей