Одноклассники запустит образовательный курс для владельцев бизнеса

Сегодня, во время Петербургского международного экономического форума, социальная сеть Одноклассники и Центр развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга подписали соглашение о новом проекте. В рамках этого проекта в Одноклассниках будет запущен образовательный курс для владельцев бизнеса.

ОК и ЦРПП в рамках проекта планируют провести серию мастер-классов для начинающих бизнесменов. Пользовтели соцсетей узнают полезную информацию от особенностей создания интернет-магазинов до бренд-менеджмента.

Также во время лекций расскажут о том, как регистрировать бизнес, роводить сделки с недвижимостью, получать субсидии на развитие бизнеса и создавать успешные проекты с узнаваемым лицом. Кроме того, предприниматели получат информацию о юридических аспектах ведения бизнеса и управлению долгами. Зрители онлайн-трансляций в ОК также познакомятся с историями успеха приглашенных экспертов и получат практические навыки создания и продвижения собственных проектов.

Курс включает в себя более сотни семинаров.

– Мы рады, что совместно с Центром развития и поддержки предпринимательства у нас получилось объединить в одном проекте технологии видеоплатформы ОК и компетенции экспертов в интернет-маркетинге, построении бренда и создании успешного бизнеса. Для нас важно, чтобы активные пользователи социальной сети получили возможность развиваться и перенимать лучшие практики профессионалов, - рассказывает директор по продуктам «Лента», «Видео» и OK Live социальной сети Одноклассники Марина Краснова.