В Одноклассниках появился кешбэк-сервис с промо-акциями брендов

Одноклассники представили новый сервис в разделе «Услуги и купоны», с помощью которого пользователи могут получать кешбэк за участие в промо-акциях брендов и покупки оффлайн. Вознаграждение выплачивается во внутренней валюте Одноклассников. Сервис работает в мобильных приложениях ОК для iOS и Android.

Пользователь видит интересную акцию и сохраняет ее в личном кабинете в разделе «Услуги и купоны». Далее он совершает покупку офлайн и сканирует QR-код на чеке в приложении ОК. В течение суток чек проверяется на уникальность, а также валидируется дата, время и место покупки. Если все данные верны, пользователь получает кешбэк в ОКах, который он может потратить на стикеры, игры или другие услуги в социальной сети. Минимальный размер вознаграждения составляет 50 ОК.