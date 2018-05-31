«Салават Юлаев» объявил о новом наборе в танцевальную группу поддержки

Как сообщается на официальном сайте клуба, для участия в конкурсе необходимо иметь танцевальную или акробатическую подготовку. Возраст девушек - от 17 до 27 лет. Организаторы просят прислать заполненную анкету с приложенной фотографией в полный рост.