«Салават Юлаев» объявил о новом наборе в танцевальную группу поддержки

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Заявки клуб принимает до 18 июня.
Как сообщается на официальном сайте клуба, для участия в конкурсе необходимо иметь танцевальную или акробатическую подготовку. Возраст девушек - от 17 до 27 лет. Организаторы просят прислать заполненную анкету с приложенной фотографией в полный рост.
Заявки от участниц принимаются до 18 июня. О времени и месте проведения кастинга дополнительно сообщат на сайте клуба и в социальных сетях.
Все подробности на официальном сайте клуба.
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