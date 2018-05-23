«Салават Юлаев» приобрел нового нападающего

До этого хоккеист играл за ярославский «Локомотив». Взамен «железнодорожники» получили денежную компенсацию и права на чешского защитника Филипа Гронека. Об этом сообщает сайт ХК «Салават Юлаев».

- Переход в уфимскую команду я расцениваю, как новый вызов и я очень мотивирован. Сейчас самое главное показать себя и завоевать место в составе, – поделился планами новый нападающий «зеленых» Александр Кадейкин.