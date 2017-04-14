Главный тренер ФК «Уфа» Сергей Семак отправится в Англию – Шамиль Газизов

Он пройдет там стажировку этой зимой.

Главный тренер ФК «Уфа» Сергей Семак должен этой зимой пройти стажировку в английском клубе «Манчестер Сити», сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов.

- Сейчас Сергей Богданович заканчивает учебу на PRO (тренерская лицензия – прим), и у него времени просто нет. И стажировку (в «Манчестер Сити») запланировали на зиму, - сказал Шамиль Газизов.

Напомним, в июле прошлого года два клуба, «Уфа» и «Манчестер Сити» заключили соглашение о сотрудничестве. Летом прошлого года в английский клуб перешел полузащитник «Уфы» Александр Зинченко.

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