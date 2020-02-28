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Форвард уфимского «Салавата Юлаева» может пропустить игры плей-офф из-за травмы
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Форвард уфимского «Салавата Юлаева» может пропустить игры плей-офф из-за травмы

28 февраля, 15:39СпортТатьяна МайороваФото: sports.ru
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