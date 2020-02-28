Форвард уфимского «Салавата Юлаева» может пропустить игры плей-офф из-за травмы
Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов сообщил, что Никиту Сошникова поместили в лазарет
Сегодня, 28 февраля, стало известно, что форвард уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Никита Сошников может пропустить первые игры своей команды в рамках плей-офф из-за травмы. Об этом сообщил портал Sports.ru со ссылкой на спортивного директора «Салавата Юлаева» Василия Чижова.
Он не уточнил, какую конкретно травму получил хоккеист, но пояснил, что того сейчас обследуют врачи.
О том, сможет ли Сошников выступать в первых играх плей-офф, где «Салавату Юлаеву» предстоит встретиться с «Авангардом», станет известно, скорее всего, перед самим матчем – 1 марта. Игра должна состояться в Балашихе.
Для справки
По последним данным, Никита Сошников является лучшим снайпером уфимского клуба. На его счету 27 заброшенных шайб в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.