«Салават Юлаев» обыграл «Сочи» со счетом 2:0

В игре не выступили на этот раз Павел Коледов и Артем Сергеев, вместо них тренер назначил на лед Филипа Ларсена и Евгений Лисовца.

С первых минут «юлаевцы» вышли к бою – начали атаковать «сочинцев», но без гола, не забывая и об обороне. Несмотря на то, что команда противников была близка к победе, но Бурмистров с фланга выдал пас на Кадейкина, который броском с пятачка прошил Проскурякова – 1:0.