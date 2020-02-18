«Салават Юлаев» обыграл «Сочи» со счетом 2:0
18 февраля, 10:54СпортНадежда ВалитоваФото: hcsalavat.ru
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Накануне состоялся заключительный домашний матч регулярного чемпионата КХЛ.
В игре не выступили на этот раз Павел Коледов и Артем Сергеев, вместо них тренер назначил на лед Филипа Ларсена и Евгений Лисовца.
С первых минут «юлаевцы» вышли к бою – начали атаковать «сочинцев», но без гола, не забывая и об обороне. Несмотря на то, что команда противников была близка к победе, но Бурмистров с фланга выдал пас на Кадейкина, который броском с пятачка прошил Проскурякова – 1:0.
Вторую шайбу забил Линус Умарк.
«Салават Юлаев» (Уфа) – ХК «Сочи» (Сочи) 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).
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