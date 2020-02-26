Двойка по поведению. «Салават Юлаев» упустил победу над «Ак Барсом» за шесть минут
Последнее «Зеленое дерби» в регулярном сезоне 19/20 — в обзоре Медиакорсети.
Что это вообще было?
Катастрофа? Абсурд? Фарс? Слова подобрать легко, а объяснить произошедшее во втором периоде тяжелее. «Салават» комфортно вел 2:0 и действовал вполне добротно, следуя заданной в Магнитогорске линии партии. «Ак Барс» не рвал когти и отрезками играл даже вяло — могут себе позволить.
Первые 25 с небольшим минут практически гарантировали уфимцам спокойное окончание встречи. Если бы все продолжалось в том же духе, казанцы точно не стали бы лезть вон из кожи, чтобы отыграться. Статус дерби никто не отменял, но хозяевам еще принимать «Автомобилист», а у «СЮ» и так все начиналось прилично.
Уфимское комбо: Умарк – Ларсен – Маннинен. #ЗеленоеДерби pic.twitter.com/v9UwJRrGTM— КХЛ (@khl) February 25, 2020
Сакари Маннинен сделал дубль — дважды грамотно сыграл на добивании, оказался в нужное время в нужном месте. Так тоже надо уметь. Однако, как и в домашней встрече с «Динамо» (3:4) его дубль впоследствии мало кого обрадовал.
На 30-й минуте встречи перевернулась фура с дурацкими удалениями. Когда судья впервые поднял руку после выставленной Владиславом Картаевым подножки никто не мог предположить, что он удалится почти сразу после первой шайбы хозяев и что следующие 6 минут и 1 секунду уфимцы будут сидеть в окопах.
Вам понадобятся обе руки. Загибайте пальцы:
- 29:35. Картаев, подножка: клюшка была у Артема Лукоянова в ногах и он свалил соперника. «Ак Барс» забивает первый гол спустя 40 секунд.
- 30:39. Картаев, подножка: почти сразу после вбрасывания снова сует клюшку в ноги Михаилу Глухову.
- 31:16. Пашнин, 5+20 за удар клюшкой: стоящему без шайбы Виктору Тихонову нанес удар клюшкой в пах. Может, не глядя, но это фол. Игрок меньшинства оставил свою команду 3 на 5 при скользком счете.
- 32:50. Лисовец, опасная игра высоко поднятой клюшкой: попал по лицу Дмитрию Воронкову. 4 на 5 снова превратилось в 3 на 5.
- 33:22. Картаев, выброс шайбы: после вбрасывания отправил шайбу через ограждение. Строго говоря, перед этим ему выставили подножку и должно быть удаление. Спустя 15 секунд «Ак Барс» сравнял счет, играя 5 на 3.
- 34:40. Жарков, атака в область головы и шеи: в попытке вытолкнуть Дмитрия Воронкова (опять!) с «пятака» ударил вблизи шеи. Это действительно трудное решение рефери, но тут ключевым стало еще и то, что Воронков не владел шайбой и Жарков действительно рисковал. Споры с судьей превратили малый штраф в 2+10, а «Ак Барс» в итоге забросил третью.
В итоге шесть удалений кряду. Незадолго до этого Эдуард Гиматов в начале периоде тоже был оштрафован за подножку, а в начале третьего «присел» Теему Хартикайнен. Итого — восемь подряд. Точно не такой дисциплины ждешь от последней встречи в «регулярке» и «Зеленого дерби».
Соцсети полны возмущений и обвинений рефери. Это все говорится на эмоциях — единственная претензия только за то, что пропустили подножку на Картаеве. В остальном — извечные игры «где нашим не дали большинство», где у каждой стороны находятся примеры.
Не судья ударил Тихонова между ног в начале смены в меньшинстве. Не судья две одинаковые подножки сделал. Не судья бил игрока без шайбы и потом ругался с арбитром. Всех этих штрафов можно было избежать, здесь ни одного «фола последней надежды».
Почти все удаления от новичков команды. Допустим, они нарочно за всю жизнь не включили ни разу матч «Салавата» с «Ак Барсом», специально не читают об этом противостоянии и вообще живут на острове. Если они не знают, что так в дерби нельзя играть, то им надо очень хорошо объяснить.
Хорошо, удален Картаев. Но это не отменяет претензий к центральным нападающим. Два сезона клуб делает вид, что проблемы с вбрасываниями нет. Либо не может ее решить. Меньше 40% против Казани — это стыд. Александр Кадейкин — единственный, кто выигрывает более половины «точек».
В последнем «Зеленом дерби» уфимцы выиграли лишь 3 из 14 вбрасываний в своей зоне в меньшинстве. В этом, наверное, тоже можно судей обвинить?
Подопечные Дмитрия Квартальнова не хватались за подарки судьбы изо всех сил. Даже до третьего гола они запросто могли играть 5 на 3 неторопливо и чуть ли не вальяжно, делая больший акцент на технику и аккуратность. Хотя, конечно, бросковый задел они создали немалый.
Последнее — в третьем периоде уфимцы не сделали ровным счетом ничего выдающегося для того, чтобы сравнять счет. Если все не переругались в раздевалке, то это было абсолютно посильной задачей. Однако, не пошло ни большинство (два броска в створ), ни игра 6 на 5 (вообще без бросков даже в сторону ворот).
Хозяева льда аккуратно убивали время, когда стало ясно, что победа от них не уйдет. Побольше пасов назад, побольше возврата в свою зону, скорее выброс шайбы, чем заброс в чужую. У любого борта — вести борьбу до последнего. Брать подборы. И, конечно, не забывать работающий весь матч прием с длинным диагональным пасом, который позволил трижды за последние 5 минут выйти 2 в 1.
У уфимцев была хорошая мобильность, передачи на пятак и набросы в начале встречи. Скорее всего, и в плей-офф «юлаевцы» тоже будут стремиться бросать побольше, желая сработать на переводе (тем более, Игорь Бобков из «Авангарда» весьма высокий вратарь). Страдало прохождение средней зоны. Из существенных плюсов — хорошее владение шайбой в первые 29 минут и большее число смен, венчавшихся бросками.
|СЮ
|Ак Барс
|Corsi for (CF)
|58
|43
|CF, %
|57,43%
|42,57%
|Голы 5 на 5
|2
|0
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|25
|14
|PDO, %
|108,00%
|92,00%
|Броски мимо створа
|23
|29
|БВ вообще
|30
|30
|Доля БВ в общем числе бросков
|56,60%
|50,85%
|БВ за минуту в атаке
|2,91
|2,39
|Блокшоты за минуту в защите
|0,96
|1,07
|БВ после ВВбр 5 на 5
|1
|0
|БВ сходу 5 на 5
|6
|3
|БВ первой тройки
|9
|5
|БВ защитников
|9
|10
|Пробросы 5 на 5
|5
|0
|ВВбр после пробросов
|1
|4
|Вход (раскат, форчек, подбор в атаке) 5 на 5
|20
|27
|Брак при входе 5 на 5
|12
|10
|Успешный вход, %
|62,50%
|72,97%
|Вброс 5 на 5
|6
|6
|Брак при вбросе 5 на 5
|14
|12
|Успешный вброс, %
|30,00%
|33,33%
|Использование входа 5 на 5, %
|61,54%
|67,27%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|31
|42
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|69
|74
|Смены в атаке, %
|44,93%
|56,76%
|Вход 5 на 5, завершившийся БВ
|16
|10
|Доля входа с БВ
|50,00%
|27,03%
|Вброс 5 на 5, завершивйшися БВ
|2
|1
|Доля вброса с БВ
|10,00%
|5,56%
|Смены 5 на 5, завершившиеся БВ
|19
|12
|Доля смен с БВ
|19,00%
|10,34%
Лучшие бомбардиры «Зеленого дерби» сезона 19/20
- Яруллин 4+5
- Умарк 2+5
- Маннинен 3+2
- Хартикайнен 2+3
- Азеведо 1+4
- Тихонов 3+1
- Ларсен 2+2
- Сошников 1+3
- Кугрышев, Кадейкин 1+2
- Рукавишников, Фрэттин, Галиев, Гиматов 1+1
- Галимов, Петров, Викстранд 0+2
- Лисовец, Коледов 1+0
- Кара, Фрэттин, Педан, Галимов 1+0
- Жарков, Хохряков, Майоров, Бурмистров, Семенов, Кручинин 0+1
- Ткачев, Лещенко, Дыняк, Кормье, Зарипов, Петров 0+1
Защитник «Ак Барса» сохранил первое место в бомбардирском зачете противостояния. Слабее ожидаемого выступил Данис Зарипов, но неожиданно успешно вошел в стезю Виктор Тихонов. Лучшие у Уфы это первое звено плюс Филип Ларсен и Никита Сошников — проще говоря, первая спецбригада.
В плей-офф ждет «Авангард»
Для Умарка и компании все начнется в Балашихе 1 марта. История напоминает события пятилетней давности, когда «юлаевцы» сразились с «Металлургом» в финале Востока-2014, а через год вылетели от них же в первом круге.
Безусловно, победа омичам не гарантирована и на пике возможностей «зеленые» способны дать бой любому клубу КХЛ. Но бой надо выиграть четыре раза. По сравнению с прошлым годом разница велика:
- больше нет топового первого звена,
- Юха Метсола начал пускать "бабочки",
- в первом раунде теперь не "Магнитка" с самым своим неудачливым тренером и заболевшим Мозякиным,
- на "СЮ" теперь более серьезный настрой,
- Балашиха это де-факто город западной конференции,
- уфимцы ужасны на выезде,
- "Авангард" выиграл 11 из 13 последних очных встреч,
- у "ястребов" впечатляющая глубина состава - решить исход встречи могут многие,
- кубковый опыт сопоставим.
Подшефные Боба Хартли в последнее время не в порядке — они проиграли 7 из 9 встреч. Помимо вдохновенной игры лидеров надежда для Уфы еще и в проблемах оппонента. Однако, если обе команды подойдут к первому дню весны на пике, то счет в серии будет в лучшем случае 2-4.
Здесь и сейчас у башкирской команды нет никаких предпосылок для победы и это прямое следствие заваленной селекции, некачественного управления и недостаточно глубокого анализа. Уповать на фирменный «настрой через матч» и какое-то чудо — так себе идея. В хоккее исход серий решает контроль, а не удача.
Короткой строкой
«Салават Юлаев» установил клубный антирекорд по гостевым победам за регулярный сезон (11 из 31, около 35%).
При Николае Цулыгине проиграно 7 из 10 «Зеленых дерби».
Матч с «Ак Барсом» стал 17-м в сезоне (десятым гостевым), когда уфимцы сыграли в атаке меньше времени, чем оппонент. Выиграно 10 встреч (5 в гостях).
Экс-главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов прилетел на матч из Москвы и был почетным гостем... фанатского сектора.
Следующий матч: 1 марта 19:00, «Авангард» — «Салават Юлаев». Ожидаемые прямые трансляции: КХЛ ТВ, КХЛ ТВ HD, БСТ (возможны изменения)