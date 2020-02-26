Двойка по поведению. «Салават Юлаев» упустил победу над «Ак Барсом» за шесть минут

Что это вообще было?

Катастрофа? Абсурд? Фарс? Слова подобрать легко, а объяснить произошедшее во втором периоде тяжелее. «Салават» комфортно вел 2:0 и действовал вполне добротно, следуя заданной в Магнитогорске линии партии. «Ак Барс» не рвал когти и отрезками играл даже вяло — могут себе позволить.

Первые 25 с небольшим минут практически гарантировали уфимцам спокойное окончание встречи. Если бы все продолжалось в том же духе, казанцы точно не стали бы лезть вон из кожи, чтобы отыграться. Статус дерби никто не отменял, но хозяевам еще принимать «Автомобилист», а у «СЮ» и так все начиналось прилично.

Сакари Маннинен сделал дубль — дважды грамотно сыграл на добивании, оказался в нужное время в нужном месте. Так тоже надо уметь. Однако, как и в домашней встрече с «Динамо» (3:4) его дубль впоследствии мало кого обрадовал.

На 30-й минуте встречи перевернулась фура с дурацкими удалениями. Когда судья впервые поднял руку после выставленной Владиславом Картаевым подножки никто не мог предположить, что он удалится почти сразу после первой шайбы хозяев и что следующие 6 минут и 1 секунду уфимцы будут сидеть в окопах.

Вам понадобятся обе руки. Загибайте пальцы:

29:35. Картаев, подножка: клюшка была у Артема Лукоянова в ногах и он свалил соперника. «Ак Барс» забивает первый гол спустя 40 секунд.

30:39. Картаев, подножка: почти сразу после вбрасывания снова сует клюшку в ноги Михаилу Глухову.

31:16. Пашнин, 5+20 за удар клюшкой: стоящему без шайбы Виктору Тихонову нанес удар клюшкой в пах. Может, не глядя, но это фол. Игрок меньшинства оставил свою команду 3 на 5 при скользком счете.

32:50. Лисовец, опасная игра высоко поднятой клюшкой: попал по лицу Дмитрию Воронкову. 4 на 5 снова превратилось в 3 на 5.

33:22. Картаев, выброс шайбы: после вбрасывания отправил шайбу через ограждение. Строго говоря, перед этим ему выставили подножку и должно быть удаление. Спустя 15 секунд «Ак Барс» сравнял счет, играя 5 на 3.

34:40. Жарков, атака в область головы и шеи: в попытке вытолкнуть Дмитрия Воронкова (опять!) с «пятака» ударил вблизи шеи. Это действительно трудное решение рефери, но тут ключевым стало еще и то, что Воронков не владел шайбой и Жарков действительно рисковал. Споры с судьей превратили малый штраф в 2+10, а «Ак Барс» в итоге забросил третью.

В итоге шесть удалений кряду. Незадолго до этого Эдуард Гиматов в начале периоде тоже был оштрафован за подножку, а в начале третьего «присел» Теему Хартикайнен. Итого — восемь подряд. Точно не такой дисциплины ждешь от последней встречи в «регулярке» и «Зеленого дерби».

Соцсети полны возмущений и обвинений рефери. Это все говорится на эмоциях — единственная претензия только за то, что пропустили подножку на Картаеве. В остальном — извечные игры «где нашим не дали большинство», где у каждой стороны находятся примеры.

Фото: «Ак Барс»

Не судья ударил Тихонова между ног в начале смены в меньшинстве. Не судья две одинаковые подножки сделал. Не судья бил игрока без шайбы и потом ругался с арбитром. Всех этих штрафов можно было избежать, здесь ни одного «фола последней надежды».

Почти все удаления от новичков команды. Допустим, они нарочно за всю жизнь не включили ни разу матч «Салавата» с «Ак Барсом», специально не читают об этом противостоянии и вообще живут на острове. Если они не знают, что так в дерби нельзя играть, то им надо очень хорошо объяснить.

Хорошо, удален Картаев. Но это не отменяет претензий к центральным нападающим. Два сезона клуб делает вид, что проблемы с вбрасываниями нет. Либо не может ее решить. Меньше 40% против Казани — это стыд. Александр Кадейкин — единственный, кто выигрывает более половины «точек».

В последнем «Зеленом дерби» уфимцы выиграли лишь 3 из 14 вбрасываний в своей зоне в меньшинстве. В этом, наверное, тоже можно судей обвинить?

Подопечные Дмитрия Квартальнова не хватались за подарки судьбы изо всех сил. Даже до третьего гола они запросто могли играть 5 на 3 неторопливо и чуть ли не вальяжно, делая больший акцент на технику и аккуратность. Хотя, конечно, бросковый задел они создали немалый.

Последнее — в третьем периоде уфимцы не сделали ровным счетом ничего выдающегося для того, чтобы сравнять счет. Если все не переругались в раздевалке, то это было абсолютно посильной задачей. Однако, не пошло ни большинство (два броска в створ), ни игра 6 на 5 (вообще без бросков даже в сторону ворот).

Хозяева льда аккуратно убивали время, когда стало ясно, что победа от них не уйдет. Побольше пасов назад, побольше возврата в свою зону, скорее выброс шайбы, чем заброс в чужую. У любого борта — вести борьбу до последнего. Брать подборы. И, конечно, не забывать работающий весь матч прием с длинным диагональным пасом, который позволил трижды за последние 5 минут выйти 2 в 1.

У уфимцев была хорошая мобильность, передачи на пятак и набросы в начале встречи. Скорее всего, и в плей-офф «юлаевцы» тоже будут стремиться бросать побольше, желая сработать на переводе (тем более, Игорь Бобков из «Авангарда» весьма высокий вратарь). Страдало прохождение средней зоны. Из существенных плюсов — хорошее владение шайбой в первые 29 минут и большее число смен, венчавшихся бросками.

СЮ Ак Барс Corsi for (CF) 58 43 CF, % 57,43% 42,57% Голы 5 на 5 2 0 Броски в створ 5 на 5 (БВ) 25 14 PDO, % 108,00% 92,00% Броски мимо створа 23 29 БВ вообще 30 30 Доля БВ в общем числе бросков 56,60% 50,85% БВ за минуту в атаке 2,91 2,39 Блокшоты за минуту в защите 0,96 1,07 БВ после ВВбр 5 на 5 1 0 БВ сходу 5 на 5 6 3 БВ первой тройки 9 5 БВ защитников 9 10 Пробросы 5 на 5 5 0 ВВбр после пробросов 1 4 Вход (раскат, форчек, подбор в атаке) 5 на 5 20 27 Брак при входе 5 на 5 12 10 Успешный вход, % 62,50% 72,97% Вброс 5 на 5 6 6 Брак при вбросе 5 на 5 14 12 Успешный вброс, % 30,00% 33,33% Использование входа 5 на 5, % 61,54% 67,27% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 31 42 Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 69 74 Смены в атаке, % 44,93% 56,76% Вход 5 на 5, завершившийся БВ 16 10 Доля входа с БВ 50,00% 27,03% Вброс 5 на 5, завершивйшися БВ 2 1 Доля вброса с БВ 10,00% 5,56% Смены 5 на 5, завершившиеся БВ 19 12 Доля смен с БВ 19,00% 10,34%

Фото: «Ак Барс»

Лучшие бомбардиры «Зеленого дерби» сезона 19/20

Яруллин 4+5

Умарк 2+5

Маннинен 3+2

Хартикайнен 2+3

Азеведо 1+4

Тихонов 3+1

Ларсен 2+2

Сошников 1+3

Кугрышев, Кадейкин 1+2

Рукавишников, Фрэттин, Галиев, Гиматов 1+1

Галимов, Петров, Викстранд 0+2

Лисовец, Коледов 1+0

Кара, Фрэттин, Педан, Галимов 1+0

Жарков, Хохряков, Майоров, Бурмистров, Семенов, Кручинин 0+1

Ткачев, Лещенко, Дыняк, Кормье, Зарипов, Петров 0+1

Защитник «Ак Барса» сохранил первое место в бомбардирском зачете противостояния. Слабее ожидаемого выступил Данис Зарипов, но неожиданно успешно вошел в стезю Виктор Тихонов. Лучшие у Уфы это первое звено плюс Филип Ларсен и Никита Сошников — проще говоря, первая спецбригада.

В плей-офф ждет «Авангард»

Для Умарка и компании все начнется в Балашихе 1 марта. История напоминает события пятилетней давности, когда «юлаевцы» сразились с «Металлургом» в финале Востока-2014, а через год вылетели от них же в первом круге.

Безусловно, победа омичам не гарантирована и на пике возможностей «зеленые» способны дать бой любому клубу КХЛ. Но бой надо выиграть четыре раза. По сравнению с прошлым годом разница велика:

больше нет топового первого звена,

Юха Метсола начал пускать "бабочки",

в первом раунде теперь не "Магнитка" с самым своим неудачливым тренером и заболевшим Мозякиным,

на "СЮ" теперь более серьезный настрой,

Балашиха это де-факто город западной конференции,

уфимцы ужасны на выезде,

"Авангард" выиграл 11 из 13 последних очных встреч,

у "ястребов" впечатляющая глубина состава - решить исход встречи могут многие,

кубковый опыт сопоставим.

Подшефные Боба Хартли в последнее время не в порядке — они проиграли 7 из 9 встреч. Помимо вдохновенной игры лидеров надежда для Уфы еще и в проблемах оппонента. Однако, если обе команды подойдут к первому дню весны на пике, то счет в серии будет в лучшем случае 2-4.

Здесь и сейчас у башкирской команды нет никаких предпосылок для победы и это прямое следствие заваленной селекции, некачественного управления и недостаточно глубокого анализа. Уповать на фирменный «настрой через матч» и какое-то чудо — так себе идея. В хоккее исход серий решает контроль, а не удача.

Фото: «Ак Барс»

Короткой строкой

«Салават Юлаев» установил клубный антирекорд по гостевым победам за регулярный сезон (11 из 31, около 35%).

При Николае Цулыгине проиграно 7 из 10 «Зеленых дерби».

Матч с «Ак Барсом» стал 17-м в сезоне (десятым гостевым), когда уфимцы сыграли в атаке меньше времени, чем оппонент. Выиграно 10 встреч (5 в гостях).

Экс-главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов прилетел на матч из Москвы и был почетным гостем... фанатского сектора.

Фото: «Ак Барс»