Совсем не боевая игра. «Салавату Юлаеву» опять не хватает системы

Система

Одним емким словом описывается причина победы «Барыса». Команда Андрея Скабелки примечательна тем, что у них есть четкое и конкретное понимание своей игры. Идеологии они следуют вне зависимости от счета. Кто-то посчитает это недостаточно гибким или радикальным, однако астанчане уважают тренера, и их взаимное доверие дает плоды — «Барыс» будет вторым или третьим на Востоке.

В игре с «Салаватом» не было никакого переломного момента. Гости из столицы Башкирии провели хороший первый период, сумев открыть счет в меньшинстве. Забил Артем Сергеев, подоспевший на добивание после броска Александра Кадейкина.

Редкое событие — «СЮ» открывает счет в меньшинстве лишь в третий раз в истории КХЛ:

27.10.08. Спартак - СЮ 0:3, Щадилов

24.09.18. Трактор - СЮ 0:5, Хохряков

21.02.20. Барыс - СЮ 2:1, Сергеев

За исключением гола выделим выход Эдуарда Гиматова 1 в 0 с вратарем Эдди Паскуале во второй половине стартовой двадцатиминутки. Можно при желании вспомнить еще момент-другой, но на этом список исчерпывается. Много было атак, а не остроты.

Хозяева гнули свою линию — сразу вперед пасом под синюю, без раскачки, с аккуратной дистанцией между защитниками и нападающими, без града бесполезных бросков. Если атаковать, то не абы откуда. Могут себе позволить — это не та команда, что в 2014-м, у них есть запас мастерства и во втором звене. Гол Никиты Михайлиса совсем нетипичен для КХЛ.

Далеки от тривиальных и обстоятельства. Гол был в большинстве, возникшем у хозяев из-за того, что во время собственной попытки правила нарушил Теему Хартикайнен.

Интереснее поговорить, скорее, об обороне 1 в 1. Ничего у уфимцев не получалось еще и потому, что нет пространства. Входит игрок в зону, его накрывают двое. Конечно, пас не отдать. Катит к борту, один из хозяев выбивает шайбу, второй подбирает. Так по периметру и растаскивали всех. Даже до толковых набросов на ворота не дошло. Даже стандартов не было, хотя вбрасывания в чужой зоне вполне получались.

Вроде лишь первый матч выезда, но команда Николая Цулыгина словно устала. Или просто не знала, куда бежать. У уфимцев достаточно игроков с хорошим и быстрым катанием, они могут оставлять шайбу партнеру при входе, могут пасовать в касание быстро. Так удалось бы нивелировать «трясину», но к этому орудию даже не прикоснулись.

В итоге хоккей команды в бело-зеленом свелся к беготне без четкого плана. Был ли он вообще? Иногда кажется, что «СЮ» способен собраться на один матч, а потом три-четыре провести без царя в голове. Но это же сезон КХЛ, а не волонтерская работа. Претензии к Николаю Цулыгину уместны на 100% — он не контролирует ситуацию.

СЮ Барыс Corsi for (CF) 57 50 CF, % 53,27% 46,73% Голы 5 на 5 0 1 Броски в створ 5 на 5 (БВ) 26 14 PDO, % 92,86% 107,14% Броски мимо створа 26 23 БВ вообще 33 19 Доля БВ в общем числе бросков 55,93% 45,24% БВ за минуту в атаке 2,51 2,35 Блокшоты за минуту в защите 2,22 0,69 БВ после ВВбр 5 на 5 1 0 БВ сходу 5 на 5 6 4 БВ первой тройки 2 4 БВ защитников 14 7 Пробросы 5 на 5 3 6 ВВбр после пробросов 3 6 Вход (раскат, форчек, подбор в атаке) 5 на 5 25 19 Брак при входе 5 на 5 11 18 Успешный вход, % 69,44% 51,35% Вброс 5 на 5 7 3 Брак при вбросе 5 на 5 10 8 Успешный вброс, % 41,18% 27,27% Использование входа 5 на 5, % 67,92% 77,08% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 45 28 Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 90 64 Смены в атаке, % 50,00% 43,75% Вход 5 на 5, завершившийся БВ 12 9 Доля входа с БВ 33,33% 24,32% Вброс 5 на 5, завершивйшися БВ 3 0 Доля вброса с БВ 17,65% 0,00% Смены 5 на 5, завершившиеся БВ 19 10 Доля смен с БВ 14,07% 10,87%

Редкий случай - количественно почти все хорошо, а в качество это не воплотилось.

Броуновское движение

Началось все с того, что шайбу Джесси Блэкеру по ошибке выдал Александр Бурмистров. «Юлаевцы» словно запаниковали, когда Блэкер нашел пасом Валерия Орехова. Максим Майоров рванул в сторону, чтобы распластаться перед шайбой, но броска не было. Попытался выставить клюшку Захар Арзамасцев, падал на колени Павел Коледов. Все зря - растащили и бросили.

Это не была игра в меньшинстве. Все это было 5 на 5, и команда тактически завалила свой микро-матч. Такие моменты можно представить в третьем овертайме в плей-офф, когда ноги «забиты», а голова работает на инстинктах. В «регулярке» это просто некий спонтанный завал.

В сезоне 19/20 уфимцы уже пропустили достаточно шайб, когда целая пятерка резко «теряла сигнал» с тренерской скамьи. И почему-то такие фокусы почти не увидишь от соперников «СЮ». Бардак как он есть. Когда непредсказуемость не позволяет тебе понять партнера — это совсем не весело.

Фото: «Барыс»

Туманные и турнирные перспективы

Условия для занятия пятого места вместо «Сибири» (70 очков против 66):

"Сибирь" проигрывает в основное время "Трактору" в гостях и "Металлургу" с рижским "Динамо" дома,

"СЮ" побеждает строго в основное время "Металлург" и "Ак Барс" на выезде.

Тогда будет по 70 очков, и за счет большего числе побед в овертаймах (4 против 3) удастся подняться. Однако сейчас «Трактор» и Ригу способны победить даже клубы ВХЛ, и будет удивительно, если команда Николая Заварухина не возьмет ни одного балла.

Если все же «зеленые» станут пятыми, то в первом раунде сыграют с «Автомобилистом», который уже выше четвертой строчки не окажется.

Условия для падения на седьмое место, занимаемое «Магниткой» (64 очка против 66) лучше обсудить после очной встречи в воскресенье. Уральцам останется после этого сыграть с «Сибирью» и «Трактором» в гостях. Они выиграли подряд три матча или 4 из 6.

«Ак Барс» гарантировал первое место в конференции. Второе достанется «Авангарду» или «Барысу». Ни тот, ни другой соперник для Уфы неудобен. Попасть на «Авангард» — это реально попасть. С учетом плей-офф проиграно 11 из 13 последних очных встреч.

Как мы уже писали, не очень важно, кто соперник. Пока Уфа не реализует свой потенциал, такие обсуждения едва ли содержательны. Эта команда должна претендовать на финал конференции хотя бы через год и играть в «регулярке» без отбития ладоней о лоб. На данный момент все шансы на второй раунд сводятся к мотивации и успешной игре отдельных игроков - чаще выстреливает кто-то один, чем грамотно функционирует вся команда.

Фото: «Барыс»

Последние матчи «регулярки»:

23 февраля, 17:00. «Металлург» — «СЮ». КХЛ ТВ, КХЛ ТВ HD, БСТ