ФК «Уфа» потратил деньги, вырученные за киберфутболиста, на видеоклип

По данным источника редакции, клип обошелся в очень большие деньги.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал Медиакорсети, что футбольный клуб «Уфа» решил снять видеоклип на деньги, вырученные от продажи киберфутболиста Роберта Ufenok Фахретдинова. По его данным, игрока продали за 200 тысяч евро.

Режиссер видеоклипа Батыр Галимов рассказал Медиакорсети, что съемки видеоклипа на песню Ильнура Юламанова закончены, смонтированный вариант уже направлен в футбольный клуб «Уфа».

- К сожалению, погодные условия помешали привлечь нам столько участников, сколько пришло в первый раз (тогда пошел дождь), - рассказал Батыр Галимов. – Главное в клипе – юмор, ирония, стеб. Была использована и аэросъёмка.

Рабочее название клипа - «Салават, не отставай».

В продюсерской среде сомневаются в бюджете клипа. Если пересчитать на рубли, то 200 тысяч евро – это почти 13, 5 миллионов рублей. Это, возможно, самый дорогой клип, снятый в Уфе.

- На эти деньги можно снять полнометражный фильм, - рассказал Медиакорсети клипмейкер Марат Абдюшев.

- Один из самых дорогих видеоклипов, снятых в Уфе, обошелся в 300 тысяч рублей, и он произвел фурор, - сообщил другой клипмейкер Артур Мамбетов.

По данным одного из собеседников информагентства, фильм «Из Уфы – с любовью» был снят за 5 млн руб.

- Это либо клуб кинули, либо деньги списали, - сказал этот источник Медиакорсети.

Режиссер Батыр Галимов на вопрос о бюджете видеоклипа отвечать отказался. Он сообщил, что хронометраж ролика – 3 минуты 30 секунд.

Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов для комментариев был недоступен.