Футбольный клуб «Уфа» организует трансляцию кубкового матча

«ФК Уфа-ТВ» покажет кубковый матч «Уфа»- «Нижний Новгород» в прямом эфире на официальном канале клуба в YouTube, сообщили в пресс-службе ФК «Уфа». Начало эфира - в 20.55 уфимского времени.

На «Матч-ТВ» сегодня покажут другие кубковые матчи с участием «Зенита» и «Локомотива», а на телеканале БСТ – игру «Салавата Юлаева» с минским «Динамо». Поэтому youtube-канал футбольного клуба – это единственная возможность болельщикам увидеть игру родного клуба, если не считать сервисов различных интернет-сайтов, которые нельзя посмотреть без пауз.

О сопернике

«Нижний Новгород» выступает в Футбольной национальной лиге. Основан 1 июня 2015 года, до 28 июня 2018 года команда называлась «Олимпиец», клуб сумел в 2017-м году выйти в ФНЛ и по итогам сезона занял 12-е место. Именно «Олимпиец» сумел обыграть «Уфу» в прошлом году в матче 1/16 Кубка России по пенальти.

Летом клуб сменил название, у него теперь новый главный тренер – Дмитрий Черышев. Игра с «Нижним Новгородом» пройдет на новом стадионе, который был построен специально к чемпионату мира 2018.