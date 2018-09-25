Полузащитник ФК «Уфа» Игорь Безденежных: Мы едем в Нижний за победой

Полузащитник «Уфы» Игорь Безденежных поделился впечатлениями о возвращении на поле в составе основной команды, а также рассказал об ожиданиях перед матчем 1/16 финала Олимп Кубка России с «Нижним Новгородом», за который он выступал в прошлом сезоне.

- Команда хорошая, боевая, играющая в футбол, - высказался он о сопернике. - Крутой стадион, около 25-30 тысяч болельщиков. Но мы будем вдвойне мотивированы на победу, учитывая то, что в прошлом году мы не смогли пройти в Кубке дальше.