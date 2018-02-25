Хоккеисты из России выиграли золото Олимпиады в Пхенчхане

Первую шайбу в ворота сборной Германии забросил Вячеслав Войнов, что называется «в раздевалку», за 0,5 секунды до конца первого периода. После начала второго периода немцы ринулись отыгрываться, и смогли это сделать на 10 минуте периода, силами Феликса Шюца. Следующий гол зрители увидели лишь в третьем периоде. На 14 минуте отрезка Никита Гусев с передачи Кирилла Капризова смог поразить ворота германской команды. Через десять секунд после этого немцы смогли отыграться, отличился Доминик Кагун. За три минуты до конца третьего периода Йонас Мюллер смог вывести свою команду вперёд. Отыгрались российские спортсмены за минуту до конца двадцатиминутки, снова отличился Никита Гусев, тут стоит отметить, что в это время на скамейке штрафников находился Сергей Калинин. После перерыва, команды вышли на овертайм, с явным пониманием того, что ошибаться нельзя, единственный острый момент в первые пять минут овертайма - выход один на один с вратарём Ковальчука, которому удалось обыграть голкипера, но бросок получился в щиток уже лежащего на льду Биркена. Точку в матче поставил Кирилл Капризов забросив в большинстве.