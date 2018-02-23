Российские фигуристки завоевали золото и серебро в Пхёнчхане
Сегодня, 18:07СпортРустэм БашкирцевФото: ТАСС
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Первое место у Алины Загитовой, второе – у Евгении Медведевой.
Сюжеты: Наши в ПхенчханеИсточник: ТАСС
Российская фигуристка Алина Загитова завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, сообщает ТАСС. Это первое золото для команды олимпийских атлетов из Росси на играх в Пхенчхане.
Серебро также завоевала россиянка – Евгения Медведева.
На третьем месте канадка Кейтлин Осмонд.
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