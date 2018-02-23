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Российские фигуристки завоевали золото и серебро в Пхёнчхане
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Российские фигуристки завоевали золото и серебро в Пхёнчхане

Сегодня, 18:07СпортРустэм БашкирцевФото: ТАСС
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