Хоккейный тренер из Башкирии Василий Чижов отмечает 50-летие

Известному специалисту сегодня исполнилось 50 лет. Начинал тренерскую работу в ДЮСШ ХК "Салават Юлаев". Под его руководством "Салават Юлаев-87" становился бронзовым призером чемпионата России, "Салават Юлаев-91" завоевал серебряные медали чемпионата России.

В качестве главного тренера работал в фарм-клубе "Салават Юлаев-2" и завоевал серебряные медали первенства России. На посту главного тренера ХК "Торос" стал обладателем серебряных медалей первенства Высшей лиги (2009-2010) и бронзовых медалей ВХЛ (2010-2011). С 2011-го по 2015 работал в тренерском штабе ХК "Салават Юлаев" ассистентом Владимира Юрзинова-младшего. Затем трудился в ХК Торос.

В настоящее время Василий Чижов тренирует любительские команды. В его услугах заинтересован новокузнецкий Металлург и китайский Кунь Лунь. Однако сам тренер покидать республику не собирается. Напомним, что воспитанник Василия Чижова, защитник питерского СКА Андрей Зубарев стал олимпийским чемпионом в корейском Пхенчхане.

Редакция Медиакорсети поздравляет Василия Чижова с Днем рождения.

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