Хоккейный тренер из Башкирии Василий Чижов отмечает 50-летие

Сегодня свой юбилей празднует известный хоккейный тренер Василий Чижов. В данный момент он тренирует любительские команды Уфы.
Известному специалисту сегодня исполнилось 50 лет. Начинал тренерскую работу в ДЮСШ ХК "Салават Юлаев". Под его руководством "Салават Юлаев-87" становился бронзовым призером чемпионата России, "Салават Юлаев-91" завоевал серебряные медали чемпионата России.
В качестве главного тренера работал в фарм-клубе "Салават Юлаев-2" и завоевал серебряные медали первенства России. На посту главного тренера ХК "Торос" стал обладателем серебряных медалей первенства Высшей лиги (2009-2010) и бронзовых медалей ВХЛ (2010-2011). С 2011-го по 2015 работал в тренерском штабе ХК "Салават Юлаев" ассистентом Владимира Юрзинова-младшего. Затем трудился в ХК Торос.
В настоящее время Василий Чижов тренирует любительские команды. В его услугах заинтересован новокузнецкий Металлург и китайский Кунь Лунь. Однако сам тренер покидать республику не собирается. Напомним, что воспитанник Василия Чижова, защитник питерского СКА Андрей Зубарев стал олимпийским чемпионом в корейском Пхенчхане.
Редакция Медиакорсети поздравляет Василия Чижова с Днем рождения.
Справка.
Чижов Василий Анатольевич, заслуженный тренер России. Мастер спорта. Заслуженный работник физической культуры РБ. Воспитанник хоккейного клуба «Салават Юлаев», тренера А. Полицинского. Двукратный чемпион СССР среди юношей (1984–1985), серебряный призер зимних Спартакиад народов РСФСР (1985) и СССР (1986), победитель Международного юношеского турнира «Дружба» (1986, Минск) и турнира в Германии (1985), участник Юношеского чемпионата Европы (1986, Германия, 4-е место).