Знаменитый тренер предложила увековечить в Башкирии имя Семена Елистратова

Вчера, 23 мая, в Доме Республики Рустэм Хамитов встретился с заслуженным тренером России по фигурному катанию Ниной Мозер, которая приехала в республику по личному приглашению главы Башкирии.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, Рустэм Хамитов обратился к прославленному специалисту по итогам обсуждения вопроса оптимального функционирования спорткомплексов республики с президентом АНО развития ледового спорта Сергеем Трофимцом во время недавнего приема граждан.

И вот теперь глава Башкирии встретился с Ниной Мозер и обсудил вопросы повышения эффективности существующих и строящихся в регионе ледовых арен, развития зимних видов спорта, совершенствования спортивной подготовки для достижения высших результатов.

Нина Мозер посетила универсальную ледовый дворец «Уфа-Арена», городской Дворец спорта, спортивно-оздоровительный комплекс «Биатлон», специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва по горнолыжному спорту, а также строящийся центр подготовки по шорт-треку и территорию, где планируется возвести современный физкультурно-оздоровительный центр с ледовой ареной.

- Я приехала для того, чтобы посмотреть, что есть в республике на сегодняшний день. Сейчас мы уделили пристальное внимание специализации этих катков, возможностям развития – где какие виды спорта могли бы развиваться в своей основе, - рассказала Нина Мозер журналистам после встречи с главой Башкирии. - Всё, что сделано на сегодняшний день, – это уникальные объекты международного уровня, которые достойны воспитывать чемпионов.

При этом она отметила, что не делает акцент на развитии исключительно фигурного катания.