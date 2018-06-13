Сергей Томаров - тренер «Уфы»: Умный, но опыта маловато - мнения экспертов

Сегодня Сергей Томаров подписал 3-летний контракт с футбольным клубом «Уфа». Бывший старший тренер клуба – теперь главный тренер. Мы решили опросить людей, связанных с уфимским футболом, и узнать, как они восприняли эту новость.

Интересное решение

Футбольный болельщик с 1947 года Альберт Хусаинов назвал такое решение интересным.

- Хотя есть тренеры посильнее, но раз мы выращиваем игроков, то почему бы не вырастить и своего тренера? – задался он вопросом и сам на него ответил. – В этом смысле я – «за». Конечно, хотелось бы великого тренера как Моуриньо, но можно и так. Ведь чем сильна наша команда? У нас создан коллектив. Все тренеры, и особенно Семак, постарались, они создали такую обстановку. И если Томаров находит контакт с командой, по-деловому дружит с ней, если команда в него верит, то успех обязательно должен быть.

У него большой кредит доверия

Спортивный журналист Максим Балобанов назвал назначение Томарова главным тренером «Уфы» замечательным вариантом.

- Во-первых, он доморощенный, мелеузовский, - пояснил Максим Балобанов. – Во-вторых, в системе ФК «Уфа» он находится с самого рождения клуба, с декабря 2010 года успел получить хороший опыт от всех главных тренеров клуба. Всегда, когда гендиректор клуба Газизов объявлял, что Томаров будет входит в тренерский штаб при любых наставниках, он пояснял, что клуб должен вырастить своего тренера. Что и получилось.

Журналиста удивил долгосрочный характер контракта (на три года).

- Это вначале меня удивило, я думал, что это временный вариант, - сказал он. - Это говорит о том, что у него большой кредит доверия. Первое испытание ему предстоит пройти на квалификации в Лиге Европы в конце июля.

- Я знал Томарова и как хорошего игрока и хотел бы ему пожелать удачи, - завершил Максим Балобанов.

Боязно за игры в еврокубках

Один из болельщиков клуба, руководитель сети магазинов «Фанат» Андрей Глазков уважает Томарова, но опасается предстоящих игр в Лиге Европе.

- Я очень уважительно отношусь к Сергею Александровичу, - высказался он. – И надеюсь, что он покажет себя в роли главного тренера. И он это заслужил. Но есть опасение по поводу игр в Лиге Европы.

- Конечно, он знает команду изнутри очень хорошо – и это большой плюс, - продолжил Андрей Глазков. – Но учитывая его небольшой опыт тренерства в премьер-лиге, и отсутствие опыта на международной арене, все-таки немного боязно за выступление команды в еврокубках. Но я желаю ему удачи!

Он умный и думающий

- Это вполне правильный шаг, - считает спортивный журналист Усман Ямгуров. – Руководство клуба хочет порадовать своих болельщиков: свой тренер – это все-таки свой. Должен быть символ у клуба. А Томаров вырос в клубе и как игрок, и как тренер.