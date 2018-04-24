В Башкирии футбол может стать базовым видом спорта
Это означает возможности приоритетного финансирования.
Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов вчера, 23 апреля, на открытии курсов спортивного менеджмента сообщил слушателям, что футбол попал в заявку минспорта в число базовых видов спорта.
- В мае будет принято решение о том, что футбол в Башкирии будет базовым видом спорта – на ближайшие 4 года, - сказал Шамиль Газизов. – Это почти стопроцентно случится.
В минспорта Башкирии подтвердили, что в число видов спорта, которые министерство включило в заявку, вошел и футбол. Но необходимо дождаться официального приказа минспорта России, чтобы говорить об этом, как о случившемся факте.
Базовые виды спорта в том или ином регионе России утверждаются приказом федерального министерства спорта на олимпийский цикл – 4 года. В перечень базовых видов спорта вносятся виды спорта, включенные в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а также иные виды спорта, развиваемые субъектами Российской Федерации на своих территориях с учетом сложившихся исторических традиций развития спорта высших достижений, представительства спортсменов от субъектов Российской Федерации в составах спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта и участия данных команд во всероссийских и в международных официальных спортивных мероприятиях, в том числе включенных в программу Сурдлимпийских игр.
Включение того или иного вида спорта в перечень базовых в регионе означает его приоритетное финансирование, возможность привлечения дополнительных средств по госпрограммам на его развитие.
В прошедшем олимпийском цикле (2014-2018 годы) в Башкирии базовыми видами спорта были признаны 23 вида спорта: бадминтон, бокс, велоспорт-шоссе, гребля на байдарках и каноэ, легкая атлетика, плавание, современное пятиборье, спортивная борьба, теннис, тяжелая атлетика, фехтование, биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд, фристайл, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями, спорт лиц с поражением ОДА, спорт слепых, спорт глухих.
В новом цикле на 4 года (2018-2022) в проекте приказа минспорта России для Башкирии в перечень базовых включены такие виды спорта:
Бадминтон
Бокс
Велосипедный спорт
Гандбол
Гребля на байдарках и каноэ
Дзюдо
Легкая атлетика
Плавание
Скалолазание
Современное пятиборье
Спортивная борьба
Стрельба из лука
Теннис
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Биатлон
Бобслей
Горнолыжный спорт
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки на лыжах с трамплина
Сноуборд
Фристайл
Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями
Спорт лиц с поражением ОДА
Спорт слепых
Спорт глухих
Таким образом, если минспорта утвердит проект приказа в таком виде, то в Башкирии появятся пять новых базовых видов спорта: футбол, гандбол, стрельба из лука, скалолазание и дзюдо.