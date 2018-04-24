В Башкирии футбол может стать базовым видом спорта

Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов вчера, 23 апреля, на открытии курсов спортивного менеджмента сообщил слушателям, что футбол попал в заявку минспорта в число базовых видов спорта.

- В мае будет принято решение о том, что футбол в Башкирии будет базовым видом спорта – на ближайшие 4 года, - сказал Шамиль Газизов. – Это почти стопроцентно случится.

В минспорта Башкирии подтвердили, что в число видов спорта, которые министерство включило в заявку, вошел и футбол. Но необходимо дождаться официального приказа минспорта России, чтобы говорить об этом, как о случившемся факте.

Базовые виды спорта в том или ином регионе России утверждаются приказом федерального министерства спорта на олимпийский цикл – 4 года. В перечень базовых видов спорта вносятся виды спорта, включенные в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а также иные виды спорта, развиваемые субъектами Российской Федерации на своих территориях с учетом сложившихся исторических традиций развития спорта высших достижений, представительства спортсменов от субъектов Российской Федерации в составах спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта и участия данных команд во всероссийских и в международных официальных спортивных мероприятиях, в том числе включенных в программу Сурдлимпийских игр.

Включение того или иного вида спорта в перечень базовых в регионе означает его приоритетное финансирование, возможность привлечения дополнительных средств по госпрограммам на его развитие.

В прошедшем олимпийском цикле (2014-2018 годы) в Башкирии базовыми видами спорта были признаны 23 вида спорта: бадминтон, бокс, велоспорт-шоссе, гребля на байдарках и каноэ, легкая атлетика, плавание, современное пятиборье, спортивная борьба, теннис, тяжелая атлетика, фехтование, биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд, фристайл, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями, спорт лиц с поражением ОДА, спорт слепых, спорт глухих.

В новом цикле на 4 года (2018-2022) в проекте приказа минспорта России для Башкирии в перечень базовых включены такие виды спорта:

Бадминтон

Бокс

Велосипедный спорт

Гандбол

Гребля на байдарках и каноэ

Дзюдо

Легкая атлетика

Плавание

Скалолазание

Современное пятиборье

Спортивная борьба

Стрельба из лука

Теннис

Тяжелая атлетика

Фехтование

Футбол

Биатлон

Бобслей

Горнолыжный спорт

Конькобежный спорт

Лыжное двоеборье

Прыжки на лыжах с трамплина

Сноуборд

Фристайл

Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями

Спорт лиц с поражением ОДА

Спорт слепых

Спорт глухих