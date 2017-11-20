Дмитрий Стоцкий и Вячеслав Кротов рассказали, как «Уфа» добыла победу

Игроки рассказали о матче в интервью.

19 ноября на стадионе «Нефтяник» ФК «Уфа» обыграл ФК «Урал» со счетом 2:0. Автор первого гола Дмитрий Стоцкий дал послематчевый комментарий.

Вы ожидали, что так много людей придут поддержать команду?

Мы благодарны болельщикам, всем, кто пришел. Если народа на трибунах будет больше, то это будет заводить, и футбол будет ярче. Потому что играем мы все равно для болельщиков. Футболистам всегда приятно, когда стадион полный.

С каждым матчем команда увереннее играет, доминирует. За счет чего?

За счет тренировочного процесса, пытаемся играть в атаку, наигрываем комбинации, когда-то они проходят, когда-то нет. В принципе, главное - дома играть агрессивно, с первых минут давить. Пока получается. Последние игры выигрываем.

У команды соперников по сути у них и не было момента, кроме попадания в штангу.

Раз так получилось, что выиграли 2:0, значит, получилось хорошо разобрать соперника.

Продолжение интервью смотрите на видео.

Дмитрий Стоцкий о победе ФК "Уфа" в матче с "Уралом" Видео

А вот что сказал после матча автор второго гола Вячеслав Кротов.

Показалось, что победа была очень уверенной.

Да, я думаю, что соперники ничего не успели создать – один момент – в штангу попали, и мы очень хорошо действовали, очень уверенно в каждой линии. Я считаю, что очень достойная игра была – порадовали болельщиков и себя.

Как футбол прокомментируешь?

Получил передачу, кто-то подсказал, что я один, развернулся, обыграл игрока, продвинулся по центру и пробил.

Уфа уже несколько матчей старается сыграть первым номером. Уверенность такая откуда?

Ну, мы играем дома и каждый матч, играя дома, надо играть с позиции лидера и мы всё для этого делаем.

Полностью послематчевое интервью смотрите на видео.