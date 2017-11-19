"Уфа" обыграла "Урал" на своем стадионе

Счет матча - 2:0 в пользу уфимской команды.

Сегодня на стадионе "Нефтяник" "Уфа" сыграла матч чемпионата премьер-лиги с "Уралом" из Екатеринбурга. Уфимцы забили по мячу в каждом тайме.

Первый гол забил Дмитрий Стоцкий со штрафного, который он сам и заработал. Во втором тайме Вячеслав Кротов проявил индивидуальное мастерство. Ворвавшись на скорости в штрафную и переиграв нескольких игроков обороны, он забил второй гол.

"Урал" мог вернуть интригу в игру за пять минут до конца основного времени, получив право на пенальти. Но Эрик Билфалви мощно пробил в перекладину, и Беленов сохранил ворота "сухими".