20 июня станет известен соперник ФК «Уфа» в Лиге Европы
Сегодня, 16:55СпортРашид СалиховФото: Разиф Абдуллин/ Mkset.ru
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В швейцарском Сьоне состоится жеребьевка для участников первых двух раундов Лиги Европы.
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20 июня ФК «Уфа» наконец узнает своего первого соперника в еврокубках. Подопечные Сергея Томарова вступят в борьбу во втором отборочном раунде. Оппонентом станет одна из команд, победившая в первом раунде.
Теоретически им могут стать самый известный датский клуб «Копенгаген», пресловутый словенский «Марибор», о который спотыкались многие российские команды, белградский «Партизан» и прочие менее известные футбольные клубы.
Жеребьевка начнется в 17.00 уфимского времени. Посмотреть ее можно здесь.
Матчи второго раунда состоятся 26 июля и 2 августа. Футболисты уфимского клуба уже приступили к тренировкам и активно готовятся к историческому для себя старту в европейском турнире. Команда уже прошла медосмотр.
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