Башкирского бобслеиста Хузина пожизненно отстранили от участия в олимпиаде

Международный олимпийский комитет сократил с 500 до 389 человек пул российских спортсменов.

Как передает ТАСС, члены независимой комиссии МОК на протяжении нескольких недель интенсивной работы подробно рассмотрели каждого спортсмена в отдельности.

- Более 80 процентов спортсменов из этого пула не выступали на Олимпиаде в Сочи в 2014 году — этот факт показывает, что пришло новое поколение российских атлетов, — сказано в сообщении МОК.

По итогам комиссии, занимавшейся тщательной перепроверкой допинг-проб участников сочинской олимпиады, целых 43 спортсмена были пожизненно отстранены от участия на олимпиадах, а их результаты, которые они показали в Сочи-2014, аннулированы.