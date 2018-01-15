Стало известно, когда рассмотрят дело башкирского бобслеиста Хузина

Слушания в арбитражном суде пойдут с 25 по 29 января.

Бобслеисты и скелетонисты, предварительно заявленные российской стороной на Игры-2018 в Пхенчхане, которых отстранил Международный олимпийский комитет, вероятно примут участие в слушаниях в спортивном арбитражном суде (CAS) 25-29 января, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генерального секретаря федерации Сергея Пархоменко.

По словам Пархоменко, на слушания в CAS поедут президент федерации бобслея России Александр Зубков и, скорее всего, действующие спортсмены, планируемые к участию в Олимпийских играх. Предварительно, слушания пройдут с 25 по 29 января.

Напомним, на апелляцию по поводу отстранения от участия в Олимпийских играх и аннулирования результатов на играх в Сочи подали скелетонисты и бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потылицына и Мария Орлова.