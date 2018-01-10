Апелляцию бобслеиста Ильвира Хузина зарегистрировали в Лозанне

Спортивный арбитражный суд в Лозанне зарегистрировал всего 42 апелляции российских спортсменов, пожизненно отстраненных от участия в Олимпийских играх.

Об этом сообщается на официальном сайте суда.

Ильвир Хузин, башкирский бобслеист родом из Нефтекамска, был пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх 27 ноября 2017 года. Несогласный с решением комиссии Освальда, подал апелляцию в спортивный арбитражный суд в Лозанне. В числе других спортсменов, подавших апелляцию, и уроженка Башкирии биатлонистка Ольга Вилухина.

По данным источника championat.com, все дела российских атлетов объединены в одно. Предположительно, слушания состоятся на неделе с 22 по 28 января, а окончательное решение суд должен принять до 31 января. Олимпийские игры в Пхенчхане (Корея) пройдут с 9 по 25 февраля.