Апелляцию бобслеиста Ильвира Хузина зарегистрировали в Лозанне
Об этом сообщается на официальном сайте суда.
Ильвир Хузин, башкирский бобслеист родом из Нефтекамска, был пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх 27 ноября 2017 года. Несогласный с решением комиссии Освальда, подал апелляцию в спортивный арбитражный суд в Лозанне. В числе других спортсменов, подавших апелляцию, и уроженка Башкирии биатлонистка Ольга Вилухина.
По данным источника championat.com, все дела российских атлетов объединены в одно. Предположительно, слушания состоятся на неделе с 22 по 28 января, а окончательное решение суд должен принять до 31 января. Олимпийские игры в Пхенчхане (Корея) пройдут с 9 по 25 февраля.
Ильвир Хузин был участником Олимпиады в Сочи в 2014 году, занял тогда четвертое место в соревнованиях четверок. Выступает за Центр подготовки высшего спортивного мастерства Республики Башкортостан СДЮСШОР № 15, «Динамо».